Naast 65-plussers kunnen ook zorgmedewerkers in België zich voor de derde keer tegen COVID-19 laten vaccineren. Een derde prik voor de gehele Belgische bevolking komt er vooralsnog niet, hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid zaterdag besloten.

Daarmee volgt de Belgische regering het advies van de Hoge Gezondheidsraad in het land op. Die raad ziet vooralsnog geen reden om de gehele bevolking onder de 65 jaar ook een derde prik te geven. Er zijn nu nog geen wetenschappelijke bewijzen voor het nut van zo'n derde prik voor de hele bevolking, aldus de Belgische gezondheidsraad.

Eerder deze week besloot de Vlaamse regering wél dat alle Vlamingen van twaalf jaar of ouder een boosterprik kunnen krijgen. De regering van de Vlaamse minister-president Jan Jambon besloot dit om de mensen bij wie het vaccin minder goed werkt te beschermen.

Het coronavirus grijpt in België weer om zich heen. Met de winter op komst vrezen de autoriteiten dat nog niet genoeg mensen zijn ingeënt om het virus in bedwang te houden - ook niet in Vlaanderen, waar veel meer mensen zijn gevaccineerd dan in Wallonië en Brussel. Het coronabeleid wordt in België per regio bepaald, waardoor in Wallonië andere regels gelden dan in Vlaanderen.

Veel Europese landen worstelen met de vraag of er een boosterprik voor de gehele bevolking moet komen. In Nederland kunnen momenteel alleen 65-plussers een boosterprik halen. Frankrijk was een van de eerste landen in Europa waar de gehele bevolking een derde prik kan krijgen.