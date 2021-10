Niet alleen in Nederland zijn de coronacijfers de laatste tijd gestegen, ook sommige andere Europese landen krijgen te maken met een nieuwe golf. Terwijl in Nederland nog wordt onderzocht welke maatregelen deze ontwikkeling een halt toe moeten roepen, hebben andere landen al maatregelen getroffen. Waar gebeurde dit al wel en waar nog niet?

België verplicht coronapas in horeca

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in België stijgt. Daarom heeft de Belgische overheid besloten de coronapas in te voeren in alle horeca en sportscholen in het land. Ook is sinds vrijdag het dragen van een mondkapje weer verplicht op alle openbare binnenruimtes. Belgen worden daarnaast opgeroepen weer zo veel mogelijk thuis te werken.

"Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere beschermingsmuren optrekken", lichtte premier Alexander De Croo de maatregelen toe.

Om burgers nog beter te beschermen, gaat België naast 65-plussers, inwoners van verzorgingstehuizen en andere kwetsbaren ook zorgpersoneel een derde prik aanbieden. Eerder gaf Vlaanderen aan de gehele bevolking ouder dan twaalf jaar een boosterprik aan te willen bieden, maar daar stak de Belgische Hoge Gezondheidsraad een stokje voor. Er zou namelijk onvoldoende bewijs zijn voor het nut daarvan.

Zorgen in Duitsland, maar nog geen extra maatregelen

Ook over de oostgrens nemen de coronacijfers toe: al ruim twee weken lang stijgt het gemiddelde aantal positieve tests per week. Momenteel worden bijna 150 per 100.000 Duitsers positief getest op het coronavirus. Twee weken geleden waren dat er nog zo'n 73. Hoewel ook de cijfers in de ziekenhuizen stijgen, zijn die nog lang niet op het niveau van de golf van vorig jaar.

Toch is er al wel discussie: moeten de landelijke maatregelen worden aangescherpt? Minister van Volksgezondheid Jens Spahn riep eind vorige week op tot een gesprek over het inzetten van de zogenoemde boosterprikken voor zestigplussers. Critici stellen dat er vooral ingezet moet worden op het verhogen van de huidige vaccinatiegraad.

Overigens golden in veel Duitse regio's al strengere maatregelen dan hier in Nederland. Zo zijn op veel plekken het mondkapje en het houden van afstand nog verplicht. In heel het land moet je een coronabewijs tonen en in sommige deelstaten is die zelfs alleen geldig als je of gevaccineerd bent of recent genezen van een coronabesmetting.

Coronabesmettingen per week

Oostenrijk dreigt met lockdown voor niet-gevaccineerden

In Oostenrijk moeten werknemers vanaf november kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn genezen.

Werknemers die geen bewijs van hun coronastatus kunnen overleggen, riskeren een boete van 500 euro. Werkgevers kunnen bij het nalaten van controle 3.600 euro boete opgelegd krijgen. Daarmee hoopt het land dat de stijgende coronacijfers binnen de perken blijven.

Mochten de coronacijfers toch blijven oplopen, dan komen er nieuwe maatregelen. Kanselier Alexander Schallenberg dreigde eerder al met een lockdown voor alleen niet-gevaccineerden, waarmee hij vooral een signaal wilde afgeven aan de "twijfelaars en uitstellers".

60 Hoeveel ziekenhuisopnames zijn er nodig voor nieuwe maatregelen?

Nog weinig zorgen in delen Zuid-Europa

Vergeleken met andere Europese landen is de toename in de coronacijfers in Frankrijk klein te noemen. Frankrijk was een van de eerste landen die de coronapas invoerde. Ook moet er in overdekte ruimtes nog een mondkapje worden gedragen.

Ook in Spanje is nog geen sprake van een nieuwe coronagolf. In het land gelden nog steeds maatregelen zoals het houden van afstand en een mondkapjesplicht in binnenruimtes.

In Italië blijven de cijfers eveneens laag, maar wordt al wel gezien dat de daling in de ziekenhuiscijfers niet langer doorzet. Om een eventuele heropleving te voorkomen, roept het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid de mensen op zich te laten vaccineren en alert te blijven op naleving van de maatregelen.

180 Dit deed de coronapas met de vaccinatiegraad in andere landen

Grootschalige maatregelen in Oost-Europa

In Oost-Europa zijn daarentegen grote zorgen over de flink oplopende coronacijfers. Vanwege de nieuwe opleving van het virus kondigde Letland, als eerste land binnen de Europese Unie, op 20 oktober aan weer in lockdown te gaan.

In het Baltische land moeten in ieder geval tot en met 15 november de bars en winkels dicht, het onderwijs weer op afstand en het werk weer zo veel mogelijk vanuit huis. Daarnaast geldt een avondklok.

Ook in Roemenië zijn de coronacijfers zodanig gestegen dat ingrijpende maatregelen werden getroffen. Het land heeft weer een avondklok ingevoerd, maar deze keer alleen voor mensen die niet zijn gevaccineerd. De scholen moeten weer dicht en bruiloften en feesten zijn niet toegestaan.

Of de maatregelen voldoende zijn om de golf een halt toe te roepen, zal nog moeten blijken. De Roemeense overheid heeft ze voor in ieder geval een maand ingevoerd.