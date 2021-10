Een groep van tien Amerikaanse staten wil via de rechter afdwingen dat medewerkers van bedrijven die voor de federale overheid willen werken niet langer gevaccineerd hoeven te zijn tegen het coronavirus. President Joe Biden stelde die vaccinatieplicht eerder dit jaar per decreet in voor alle bedrijven die een dienst of product leveren aan de nationale overheid.

De staten, die allen Republikeinse gouverneurs hebben, vinden de vaccinatieplicht in strijd met de grondwet en ook de federale aanbestedingswet. Het gaat om Arkansas, Alaska, Missouri, Iowa, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota en Wyoming. Texas en Florida dagen zelf de regering voor het gerecht over de verplichte coronaprik.

Gouverneur Kim Reynolds van Iowa noemde de maatregel in een video op Twitter "machtsmisbruik" en schadelijk voor de economie. "Het zal het personeelstekort en de problemen met de toeleveringsketen die ons economisch herstel belemmeren alleen maar verergeren en het bevordert de ongekende inmenging van de overheid in ons leven", aldus Reynolds.

Biden noemde de vaccinatieplicht eerder noodzakelijk om de pandemie te lijf te gaan. Vanaf 8 december moeten alle aannemers en hun personeel gevaccineerd zijn, willen ze voor de federale overheid kunnen werken. Wel heeft Washington aangegeven dat het geen harde deadline betreft, en dat aannemers ruimte krijgen om aan de eisen te voldoen. Begin september kondigde Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de federale overheid en zorgpersoneel, die gaat op 22 november in.

Onder meer Amerikaanse universiteiten, steden en werkgevers hebben hun eigen vaccinatieregels doorgevoerd om besmettingen met COVID-19 tegen te gaan. Rechtszaken om die terug te draaien zijn tot dusver in de meeste gevallen afgewezen.