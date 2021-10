België gaat de regels voor Nederlandse reizigers aanscherpen. Vanaf morgen is Nederland aangemerkt als 'rood' land en is het verplicht om een coronabewijs te kunnen laten zien bij aankomst in België. Bij een verblijf korter dan 48 uur is het coronabewijs geen vereiste.

Het coronabewijs is geldig bij volledige vaccinatie, een negatieve test die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst of een herstelcertificaat die maximaal 180 dagen geleden is afgenomen. Heeft een reiziger dit niet, dan moet hij of zij in quarantaine.

Uitzonderingen zijn kinderen tot twaalf jaar, zij hoeven niet te worden getest. Reizigers moeten daarnaast het zogenoemde Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om voor vertrek naar België regelmatig de lokale websites te bezoeken voor de geldende maatregelen. Het was al verplicht om een coronabewijs te kunnen tonen als Nederlanders weer terugkeerden na een bezoek aan België. Ook het advies om bij thuiskomst een zelftest af te nemen blijft gelden.

Dinsdag werd bekend dat België weer strengere coronamaatregelen in gaat voeren vanwege de stijgende coronacijfers. Zo is het vanaf vandaag weer verplicht om een mondkapje te dragen op openbare binnenlocaties, zoals winkels. Per 1 november is het verplicht om een coronapas te kunnen tonen bij bezoek aan sportscholen en horeca.

"Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere beschermingsmuren optrekken", zei premier Alexander De Croo. "Die moeten ervoor zorgen dat ons leven nog steeds verder kan gaan. Een vrij, maar voorzichtig leven."