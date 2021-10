In het Catshuisoverleg van vrijdag is nog geen definitief besluit genomen over nieuwe maatregelen die de stijgende coronacijfers tegen moeten gaan. Bronnen zeggen tegen RTL Nieuws en het AD dat het demissionaire kabinet onder meer nadenkt over het opnieuw invoeren van de basismaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het thuiswerkadvies. Ook een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs zou een optie zijn.

Een ingewijde zegt tegen het AD dat de betrokkenen na het Catshuisoverleg de diverse maatregelen eerst verder gaan onderzoeken. Daarbij ligt de nadruk op maatregelen die voor een snel resultaat zorgen, zoals het breder inzetten van de coronapas. Die zou relatief makkelijk ook kunnen worden ingezet bij culturele instellingen, sportscholen en doorstroomlocaties.

Daarnaast wordt gekeken naar een speciale aanpak in lokale brandhaarden. Op dit moment stijgen de cijfers in met name de grote steden en de Biblebelt. Daarover zou volgens het AD maandag worden gesproken bij het Veiligheidsberaad.

Uit de gesprekken van vrijdag zou in ieder geval naar voren zijn gekomen dat maatregelen als een lockdown en een avondklok niet aan de orde zijn. Ook speciale regels voor mensen die geen vaccinatie tegen COVID-19 hebben gehad, komen er vooralsnog niet.

Het kabinet werd vrijdag bijgepraat over het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat donderdag bijeenkwam. De schriftelijke versie van dat advies wordt maandag verwacht. Die dag volgt een overleg met de voorzitters van het Veiligheidsberaad.

Dinsdag komen de betrokken ministers nog een laatste keer bijeen om knopen door te hakken. In de avond volgt dan de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).