Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan duizend coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt vrijdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen nu 1.021 covidpatiënten in de bedden. Donderdag waren dat er nog 944.

Het aantal mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen is in de afgelopen dagen snel toegenomen. Een week geleden lagen er nog minder dan zevenhonderd coronapatiënten op de intensive cares en verpleegafdelingen.

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 804 covidpatiënten. Dat zijn er 63 meer dan donderdag. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen opgenomen. De laatste vier dagen kwamen er elke dag meer dan 100 nieuwe mensen met COVID-19 op de verpleegafdelingen bij.

Het aantal coronapatiënten op de ic's nam met 14 toe tot 217. Er werden 26 nieuwe coronapatiënten op een ic opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden verplaatst naar een verpleegafdeling steeg de totale bezetting minder hard.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt al weken in Nederland. Meerdere ziekenhuizen hebben daarom al aangegeven de inhaalzorg stop te moeten zetten. Onder meer in de zorgregio's Limburg, Zwolle, Noord-Holland en Flevoland stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld.

Het kabinet houdt dinsdag weer een persconferentie. Demissionair premier Mark Rutte kondigt dan hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen aan.

