In Suriname heeft de helft van de inwoners boven de twaalf een eerste coronaprik gehad, zo blijkt donderdag uit overheidsdata. In totaal gaat het om ruim 247.000 personen, zo meldt Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitter van de Stuurgroep COVID-19-Communicatie.

Bijna 41 procent van de Surinamers die voor vaccinatie in aanmerking komen, is nu volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. "We gaan gestaag door. Elke dag zijn er plekken waar mensen terechtkunnen om zich te laten vaccineren", aldus Nannan Panday-Gopisingh.

Toch zijn de deskundigen nog niet tevreden over de vaccinatiesnelheid. Javier Asin, hoofd van het Nationaal Coördinatie Team, vertelt dat prikteams vanaf deze week vaker wijken en buurten ingaan.

"Er is een drukte waar te nemen bij de vaccinatiepunten, maar dit is nog niet voldoende. De strategie is nu om de vaccinatie en vooral de informatie naar de mensen toe te brengen en niet meer passief in centra en poliklinieken te wachten totdat mensen zich laten vaccineren."

Helft van verpleegkundigen is nog niet ingeënt

Ook kan er volgens Asin nog veel gedaan worden om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Zo blijkt bijna de helft van de verpleegkundigen in de ziekenhuizen niet tegen COVID-19 ingeënt te zijn.

"Dit is verbazingwekkend, ze zien het leed van de COVID-19-patiënten iedere dag om zich heen. We zullen de informatievoorziening hierover opvoeren. Deze mensen zijn geen antivaxers, want de verplichte hepatitisprik hebben ze wel gewoon geaccepteerd", zo redeneert het hoofd van het vaccinatieteam.

Asin heeft zich de afgelopen dagen geërgerd aan uitingen van mensen die tegen vaccinatie zijn en anderen afraden zich te laten inenten. "Het is smakeloos. Het is een misdaad om misinformatie te geven, omdat je daarmee moedwillig de volksgezondheid in gevaar brengt."

Ondertussen neemt het aantal nieuwe positieve tests af. Woensdag waren dat er 122, dinsdag ging het nog om 214 positieve tests. Vijf coronapatiënten zijn woensdag overleden, het totale aantal sterfgevallen van deze maand staat op 190. In Suriname zijn sinds vorig jaar april 1.074 personen overleden aan COVID-19.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de helft van de Surinaamse bevolking één coronaprik had gehad. Het ging echter alleen om de groep die voor vaccinatie in aanmerking komt: alle inwoners boven de twaalf jaar.