Donderdag zijn 944 coronapatiënten opgenomen in een Nederlands ziekenhuis, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een week geleden waren dat er nog 660, ruim 280 minder.

Het is voor het eerst sinds begin juni dat er meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Ook wat betreft het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen zitten we rond het niveau van het voorjaar. In de afgelopen 24 uur werden 154 covidpatiënten op een verpleegafdeling opgenomen, het grootste aantal sinds 19 mei.

De afdelingen behandelen momenteel 741 mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een etmaal geleden waren dat er nog 82 minder. Doordat ook mensen de verpleegafdeling verlieten, nam de totale bezetting minder toe.

Op de intensive cares worden op dit moment 203 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er 3 meer dan 24 uur geleden. Er werden 14 personen met COVID-19 op de ic's opgenomen. Doordat er ook mensen zijn overleden of zijn verplaatst naar een verpleegafdeling groeide de totale bezetting minder hard.