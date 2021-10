De regering van Nieuw-Zeeland heeft donderdag (lokale tijd) plannen voor een voorzichtige heropening van de landsgrenzen na ruim anderhalf jaar bekendgemaakt.

De verplichte hotelquarantaine wordt volgende maand teruggebracht van veertien naar zeven dagen en reizigers vanaf een aantal Pacifische eilanden hoeven bij aankomst in Nieuw-Zeeland helemaal niet meer in quarantaine.

De Nieuw-Zeelandse landsgrenzen bleven sinds het begin van de pandemie hermetisch gesloten: alleen staatsburgers mochten naar het land reizen, al moesten zij bij aankomst wel verplicht in quarantaine. Wel was er eerder dit jaar enkele maanden een reisbubbel met Australië, waar het coronavirus destijds ook geëlimineerd was.

Dankzij de strenge regels aan de grens konden inwoners van het land gedurende de pandemie zonder coronamaatregelen leven en overleden slechts 28 mensen aan de gevolgen van het virus.

Deltavariant veroorzaakt nieuwe infecties

Inmiddels kampt het land echter met de deltavariant van het coronavirus. Minister van Volksgezondheid Chris Hipkins gaf toe dat er "inmiddels meer coronabesmettingen in de samenleving geregistreerd worden dan in hotelquarantaine".

Donderdag werden er 89 nieuwe besmettingen gemeld; het virus verspreidt zich voortdurend naar nieuwe delen van het land.

Hipkins hoopt zodra 90 procent van de Nieuw-Zeelanders gevaccineerd is, naast staatsburgers ook weer buitenlandse reizigers toe te kunnen laten tot Nieuw-Zeeland. Zij zullen waarschijnlijk nog wel in quarantaine moeten bij aankomst. De bedoeling is dat deze plannen in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgerold.

Volgens data van de Nieuw-Zeelandse overheid is op dit moment 72 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen COVID-19. 87 procent van de inwoners heeft minimaal één dosis toegediend gekregen.