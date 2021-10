Het aantal coronapatiënten op intensivecareafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 8 opgelopen tot 200, het grootste aantal sinds 21 september. Dat maakt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

In totaal worden nu 859 mensen in het ziekenhuis behandeld vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan een een dag eerder. Op 8 juni lagen er voor het laatst meer dan 850 covidpatiënten in het ziekenhuis. Specifiek op de verpleegafdelingen nam het totale aantal coronapatiënten woensdag met 2 toe tot 659.

In de afgelopen 24 uur werden 113 coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 21 personen met COVID-19 opgenomen.