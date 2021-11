Het risiconiveau van de corona-epidemie in Nederland gaat dinsdag omhoog van 'zorgelijk' naar 'ernstig'. Op basis hiervan kan het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen nemen. Dat is door het kabinet zelf zo vastgelegd in de Aanpak Najaar, de opvolger van de routekaart. Maar wat we kunnen verwachten, wordt op basis van de nieuwe aanpak niet duidelijk.

Het risiconiveau wordt elke dinsdag bepaald en geeft aan wat de druk is die covidpatiënten geven op de zorg. Het gaat om een landelijk waarschuwingssysteem, dat de regionale risiconiveaus vorige maand verving. Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus:

Waakzaam

Zorgelijk

Ernstig

De niveaus worden bepaald op basis van het zevendaagse gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames op een reguliere verpleegafdeling óf het aantal opnames op de intensive cares (ic's) per dag.

Als het weekgemiddelde van het aantal reguliere opnames boven de honderd ligt, gaat het niveau van zorgelijk naar ernstig. Die grens werd eind vorige week al overschreden. Maandag lag het weekgemiddelde op 134. Ook dinsdag, als het risiconiveau vastgesteld wordt, zal dit getal nog ruim boven de honderd uitkomen.

Een weekgemiddelde van 25 ic-opnames kan ook een indicator zijn om het risiconiveau op te schalen naar 'ernstig'. Dat weekgemiddelde lag maandag op zeventien.

60 Hoeveel ziekenhuisopnames zijn er nodig voor nieuwe maatregelen?

Betekenis van risiconiveaus blijft vaag

Het risiconiveau bepaalt mede welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Hiervoor gebruikt het kabinet de zogeheten Aanpak Najaar als leidraad. Dat A4'tje (pdf) publiceerde de overheid op 14 september om een opleving van de epidemie aan te kunnen.

In de Aanpak Najaar staat dat het kabinet op basis van advies van het Outbreak Management Team (OMT) aanvullende maatregelen kan nemen als het risiconiveau verandert. Om wat voor maatregelen het precies gaat, wordt op basis van de kaart niet echt duidelijk, behalve dat het gaat om bijvoorbeeld "optionele collectieve maatregelen" met betrekking tot de 1,5 meter, het thuiswerkadvies en/of de sluitingstijden.

Bovendien scherpt het kabinet de regels niet automatisch aan als het risiconiveau omhooggaat. Andersom worden de maatregelen ook niet meteen versoepeld bij een stap terug. Eigenlijk weten we op basis van de Aanpak Najaar nooit precies wat het kabinet gaat doen zodra het risiconiveau verandert.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Routekaart geeft niet exact aan wat er gaat gebeuren

"Het verloop van de corona-epidemie verloopt tot nu toe grillig en zal nooit exact te voorspellen zijn", is te lezen in de Aanpak Najaar. Daarmee lijkt de overheid in ieder geval geleerd te hebben dat de epidemie zich niet laat vastleggen in uitgebreide als-danscenario's, iets wat eerdere routekaarten van het kabinet wel probeerden te doen. De wegwijzers gingen daardoor vaak ongebruikt de prullenbak in.

Volgens de woordvoerder van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft de routekaart "niet exact aan wat er gaat gebeuren". Op dit moment beraadt het kabinet zich op nieuwe maatregelen. Daarbij liggen meerdere opties nog op tafel, zegt zij.

Vandaag wordt een besluit over de nieuwe maatregelen genomen. Het kabinet geeft om 19.00 uur een persconferentie. Er komt in elk geval geen nieuwe routekaart; de Aanpak Najaar blijft actueel. Maar of die kaart veel waarde heeft, valt te betwisten.