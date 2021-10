België heeft vanwege het sterk oplopende aantal positieve tests besloten om de coronapas in horeca en sportscholen in het hele land verplicht te stellen. Vanaf vrijdag wordt bovendien in alle openbare plekken binnen een mondkapje weer verplicht. De maatregelen gaan drie maanden gelden.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de coronapas

De coronapas was al verplicht in Brusselse horeca en de invoering in Wallonië was ook al eerder beklonken.

In onder meer winkels, winkelcentra, zorginstellingen, concertzalen, sportcentra, bibliotheken en erediensten is vanaf vrijdag een mondkapje verplicht. Die mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar de coronapas gebruikt wordt.

"Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere beschermingsmuren optrekken", lichtte premier Alexander De Croo de maatregelen toe. Hij riep de Belgen op weer zoveel mogelijk thuis te werken.

België besloot volgens VRT Nieuws om vanwege het oplopende aantal besmettingen in het land versneld actie te ondernemen via aangescherpte coronamaatregelen. "We zijn vervroegd samen gekomen, omdat niemand om de cijfers heen kan", aldus De Croo, die sprak over een "herfstgolf".

Ziekenhuizen moeten bedden reserveren voor COVID-19-patiënten

Door de toename van het aantal COVID-19-patiënten moeten de Belgische ziekenhuizen over twee weken opnieuw opschalen naar fase 1A. Dat houdt in dat 25 procent van de capaciteit op intensieve zorg moet worden gereserveerd voor COVID-19-patiënten.

België registreerde op 22 oktober 5.300 positieve coronatests. Dat is 75 procent meer dan een week eerder (3.022).