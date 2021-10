Er moeten geen specifieke coronamaatregelen komen voor ongevaccineerden, zeggen meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) tegen NU.nl. Dinsdag maakt het demissionaire kabinet mogelijk extra maatregelen bekend en daarbij zou nagedacht worden over het maken van onderscheid tussen wel- en niet-gevaccineerden.

"Ik ben er helemaal geen voorstander van", vertelt arts-microbioloog Jan Kluytmans. "Het gaat wel heel erg tegen de individuele vrijheden in."

Daarnaast denkt hij ook dat maatregelen tegen mensen die geen coronaprik hebben gehad niet uit te voeren zijn. "De helft van de ongevaccineerden woont verspreid over het land, 10 procent bevindt zich in de geloofsgemeenschappen en 40 procent komt uit de grote steden. Dan moet je in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat gaan doen. Maar hoe ga je dat uitvoeren en wat ga je ermee bereiken?"

Ook viroloog Menno de Jong ziet een verschil in maatregelen niet zitten. "Gaan we daarmee niet te veel polariseren?", vraagt hij zich hardop af.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zegt als arts "geen onderscheid" te maken. "Je moet ook oppassen dat je geen groepen tegenover elkaar zet."

Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie, is eveneens geen voorstander, al noemt hij het wel een "lastige beslissing". "Ik vind dat de maatschappij zich niet moet laten gijzelen door een minderheid, maar ik ben ook tegen iedere vorm van discriminatie. Ik wil dat iedereen, ook mensen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten vaccineren, aan de maatschappij kunnen deelnemen."

OMT-leden willen betere naleving maatregelen zien

Over hoe verdere verspreiding van het coronavirus dan wel kan worden voorkomen zijn alle OMT-leden die NU.nl sprak het eens: mensen moeten zich beter aan de maatregelen houden.

"Houd 1,5 meter aan en werk thuis wanneer mogelijk, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Hanteer een QR-code bij bepaalde risicovolle activiteiten. Het zijn allemaal maatregelen die volgens mij nauwelijks zijn nageleefd", zegt Kluytmans. "Ik heb de persconferentie nog nagekeken en Mark Rutte heeft het allemaal genoemd, maar ik heb de angst dat mensen pas weer wat gaan doen als het écht misloopt."

Ook viroloog Marion Koopmans hamert op het belang van het naleven van de maatregelen die er nog wel zijn. "We moeten nog één ronde met z'n allen de schouders eronder zetten."

Kluytmans: "Dat virus is gewoon niet weg. Ook niet met vaccinatie. Het wordt wel hanteerbaar, maar het probleem gaat niet volledig weg. Dit virus is erbij gekomen en zal zeker ieder jaar zijn tol blijven eisen."