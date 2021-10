Het RIVM heeft in de afgelopen week opnieuw een stuk meer positieve coronatests geregistreerd dan in de zeven dagen ervoor, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het instituut. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam fors toe.

In de afgelopen week testten 38.733 mensen positief op het coronavirus, een week daarvoor waren dat er 25.751. In de weken daarvoor ging het nog om 17.832 en 12.016 positieve tests.

In totaal werden afgelopen week zo'n 225.000 tests uitgevoerd door de GGD. 15,3 procent daarvan was positief. In de regio's IJsselland, Zuid-Holland-Zuid en Limburg-Noord werden relatief gezien de meeste positieve tests afgenomen. De GGD's in die drie regio's registreerden ruim meer dan 300 positieve tests per 100.000 inwoners. Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Hollands-Midden zitten vlak onder die grens.

De afgelopen week werden 584 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 110 op de intensive care (ic). Dat is fors meer dan de week ervoor, toen het ging om 437 COVID-19-patiënten, van wie 84 op de ic. Het aantal ic-opnames was in de eerste week van augustus voor het laatst groter (121).

Vorige week was er volgens het RIVM al sprake van een behoorlijke stijging die verband leek te houden met de versoepelingen van eind september. Bovendien begint het seizoenseffect steeds meer bij te dragen.

Meer sterfgevallen, reproductiegetal gelijk gebleven

78 mensen overleden afgelopen week aan de gevolgen van het coronavirus. Een week eerder werden er 48 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,19, vergelijkbaar met de week ervoor. Dat betekent dat 100 personen 119 anderen zouden besmetten.