Er komen mogelijk aanvullende maatregelen om de oplaaiende corona-uitbraak een halt toe te roepen, zo werd maandag bekendgemaakt. Dit weten we nu over de huidige coronasituatie en over de eventuele nieuwe maatregelen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste tijd sneller toe dan verwacht. Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis steeg maandag tot achthonderd, het grootste aantal sinds 9 juni. Dat zijn er lang niet zo veel als op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, maar wel het dubbele van een maand geleden.

De stijgende cijfers zijn voor het demissionaire kabinet reden om het te hebben over eventuele aanvullende maatregelen. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet de politiek bereid zijn "maatregelen te nemen die de zorg ontlasten". Afgelopen zomer hoopte het kabinet juist rond deze tijd ook de laatste maatregelen, zoals de coronapas, af te kunnen schaffen.

Het is nog niet bekend welke aanvullende maatregelen er kunnen komen. De Jonge liet weten wat maatregelen betreft niets te willen uitsluiten. Zo zou het ook mogelijk zijn dat bepaalde maatregelen enkel worden opgelegd aan niet-gevaccineerden. Volgens de minister is "de epidemie in toenemende mate een epidemie geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten".

Het kabinet heeft een zogeheten routekaart met risiconiveau's. Die brengen elk een 'keuzemenu' aan 'optionele maatregelen' met zich mee. Daar staan echter alleen algemene maatregelen bij, zoals het herinvoeren van de anderhalvemetersamenleving of het inzetten van de coronapas op meer plekken. De waarde van de routekaart bij het voorspellen van de volgende stappen van het kabinet is dus beperkt.

Deskundigen hebben zich wel over maatregelen uitgelaten. Zo ziet epidemioloog Frits Rosendaal graag het mondkapje terugkeren en vindt onderzoeker Marino van Zelst dat er meer gehamerd moet worden op de basisregels, zoals regelmatig je handen wassen en je laten testen bij klachten.

Het Outbreak Management Team (OMT) is door het kabinet gevraagd met een advies te komen. Het OMT zal in ieder geval adviseren de huidige maatregelen beter uit te voeren, liet arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten maandag in Nieuwsuur weten. Volgens Bonten laat bijvoorbeeld de controle van QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, genezen of getest is, momenteel te wensen over. Mogelijk gaat het OMT ook specifieke extra maatregelen voorstellen.

Het besluit over aanvullende maatregelen valt volgende week dinsdag (2 november). Dan is er ook weer een coronapersconferentie. Eerder stond de persconferentie nog voor vrijdag 5 november gepland.