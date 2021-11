De coronapas en de mondkapjes worden op meer plekken verplicht en het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Deze en mogelijk andere maatregelen gaat het demissionaire kabinet vanavond om 19.00 uur bekendmaken tijdens een persconferentie. Dit is wat we nu al weten.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste tijd sneller toe dan verwacht. Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis steeg dinsdag tot boven de dertienhonderd. Dat zijn er lang niet zo veel als op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, maar wel het dubbele van een maand geleden.

De stijgende cijfers zijn voor het demissionaire kabinet reden om het te hebben over eventuele aanvullende maatregelen. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet de politiek bereid zijn "maatregelen te nemen die de zorg ontlasten". Afgelopen zomer hoopte het kabinet juist rond deze tijd ook de laatste maatregelen, zoals de coronapas, af te kunnen schaffen.

Bronnen hebben bevestigd dat deze maatregelen aanstaande zijn:

De coronapas wordt uitgebreid en is straks ook verplicht in dierentuinen, pretparken, musea, zwembaden en sportscholen.

Het kabinet wil het coronabewijs ook invoeren in het hoger onderwijs, maar deze stap kan pas worden gezet als de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd.

Het mondkapje wordt ook verplicht voor contactberoepen, in publieke binnenruimten, winkels en supermarkten.

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt: Nederlanders moeten weer de helft van hun werkweek thuiswerken.

De Jonge: 'Willen niet de hele samenleving beperkingen opleggen'

De Jonge stelt dat nieuwe maatregelen "onvermijdelijk" zijn. Hij liet wel weten wat maatregelen betreft niets te willen uitsluiten. Mogelijk worden bepaalde maatregelen alleen opgelegd aan niet-gevaccineerden. Volgens de minister is "de epidemie in toenemende mate een epidemie geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten".

Het kabinet heeft een zogeheten routekaart met risiconiveau's. Die brengen elk een 'keuzemenu' aan 'optionele maatregelen' met zich mee. Daar staan echter alleen algemene maatregelen bij, zoals het herinvoeren van de anderhalvemetersamenleving of het inzetten van de coronapas op meer plekken. De waarde van de routekaart bij het voorspellen van de volgende stappen van het kabinet is dus beperkt.