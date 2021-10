Het demissionaire kabinet beraadt zich op aanvullende maatregelen om de oplaaiende uitbraak van COVID-19 een halt toe te roepen. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd eerder met een advies te komen, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na overleg met de meest betrokken bewindspersonen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het coronavirus

Een besluit valt volgende week dinsdag (2 november), dan is er ook weer een coronapersconferentie. Eerder stond de persconferentie nog gepland voor 5 november.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste tijd sneller toe dan verwacht. De Jonge liet eerder op maandag al weten dat de politiek bereid moet zijn "maatregelen te nemen die de zorg ontlasten".

Het is nog niet bekend welke aanvullende maatregelen het kabinet eventueel zou willen treffen.

Ziekenhuisopnames stijgen harder en eerder dan kabinet had verwacht

De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en eerder dan verwacht. Daarmee komt volgens hem "het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen".

Het kabinet zal aan het OMT vragen de situatie van nu goed te analyseren en te adviseren tot welke maatregelen dit moet leiden. "We zien namelijk dat we al een hoge vaccinatiegraad hebben", aldus de minister. "87 procent van de volwassen mensen heeft zijn eerste prik al gehad, maar we zien ook, 13 procent van de mensen die niet gevaccineerd is. Als je kijkt in de ziekenhuizen is die situatie precies andersom."

Volgens De Jonge heerst epidemie nu vooral onder niet-gevaccineerde mensen

De Jonge vindt dat "de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten, zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname". "Als je dat op je in laat werken, zul je je daartoe moeten verhouden", aldus de bewindspersoon.

De komende tijd zal er veel overleg zijn over deze "echt ingewikkelde dilemma's", met deskundigen, met de zorg en met collega's, belooft De Jonge. "Ook vanuit de samenleving en de economie kijken we naar de maatregelen die je treft. Je wil niet onnodig maatregelen opleggen die beperkend zijn in economische zin." De minister sluit niet uit dat wetgeving moet worden aangepast.