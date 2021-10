Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis is maandag gestegen naar bijna achthonderd. Dat is het grootste aantal sinds 9 juni.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen over het coronavirus

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu in totaal 796 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 48 meer dan zondag.

In de afgelopen 24 uur werden er 73 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 19 nieuwe patiënten opgenomen.

Vorige week nam het aantal coronapatiënten op zowel de ic's als de verpleegafdelingen toe. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf destijds al aan te zien dat de instroom van coronapatiënten de afgelopen periode is verdubbeld.

"De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog doorstijgt tot ongeveer achthonderd COVID-19-patiënten in totaal op de ic en in de kliniek", aldus Kuipers.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag dat de coronacijfers in ziekenhuizen sneller stijgen dan verwacht. Volgens de minister moet de politiek bereid zijn "die maatregelen te nemen die de zorg ontlasten". Het is nog niet bekend aan wat voor maatregelen De Jonge denkt.