Het aantal coronapatiënten dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis loopt harder op dan verwacht, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagochtend. Of nieuwe maatregelen nodig zijn, wilde De Jonge nog niet kwijt. Maandagmiddag spreekt de minister met het demissionaire kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De Jonge ging maandagochtend op gesprek bij de informateurs. Daar praatte hij op uitnodiging van de formerende partijen over de coronabestrijding in de komende winter en de periode daarna.

Volgens de minister moet de politiek bereid zijn "die maatregelen te nemen die de zorg ontlasten", zei hij na afloop van dat gesprek. Hij wilde in afwachting van het coronaoverleg direct na het gesprek bij de informateurs nog niet zeggen aan welke maatregelen hij dacht. Daar komt hij later maandagmiddag op terug.

Hoewel de cijfers harder oplopen dan voorzien, vallen ze volgens hem nog wel "binnen de bandbreedte". Het Outbreak Management Team (OMT) wees erop dat er nog veel onzeker is over het aantal mensen dat in de huidige situatie in het ziekenhuis terecht kan komen.

"De zorg is bezorgd", zei De Jonge. Ook omdat er dit jaar wel een griepgolf aan lijkt te komen, waardoor ook meer mensen in de ziekenhuizen zullen belanden. Volgens de minister is naast het beschermen van de kwetsbaren ook het ontlasten van de zorg een belangrijk punt.