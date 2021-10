Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen inferieure en gebruikte medische handschoenen aan afnemers in de Verenigde Staten geleverd. CNN heeft tien maanden onderzoek gedaan in de VS en Thailand en baseert zich op invoerdocumenten en gesprekken met Amerikaanse distributeurs van de handschoenen. Volgens het medium is het slechts "het topje van de ijsberg".

Vorig jaar nam de vraag naar medische handschoenen wereldwijd toe. De meeste van deze handschoenen worden in Zuidoost-Azië geproduceerd door gespecialiseerde bedrijven.

Die bedrijven konden door gebrek aan grondstoffen niet snel genoeg hun productie opschroeven en tientallen malafide ondernemers sprongen in het gat, aldus CNN. Hun bedrijven verkochten handschoenen van een lagere kwaliteit, die niet geschikt zijn voor medisch gebruik. Ook verkochten ze gebruikte handschoenen die gewassen en opnieuw verpakt waren.

Op beelden van de Amerikaanse zender zijn stapels handschoenen te zien met gaten erin, bloedvlekken erop of die verkleurd zijn door het wassen. Soms zaten ze verpakt in dozen van gerenommeerde producenten.

Een van de distributeurs waar CNN mee praatte, waarschuwde in februari en in maart Amerikaanse overheidsdiensten dat hij handschoenen had ontvangen van het Thaise bedrijf Paddy the Room die ondermaats waren. Uit invoerdocumenten blijkt desondanks dat dit bedrijf nog tot de zomer miljoenen handschoenen aan andere kopers in de VS heeft geleverd.

Volgens de nieuwszender heeft Paddy the Room sinds 2020 bijna 200 miljoen paar handschoenen verkocht aan Amerikaanse bedrijven. Het is onbekend hoeveel van die handschoenen uiteindelijk aan artsen en ziekenhuizen zijn geleverd. Ook over andere leveranciers uit Thailand en Vietnam zijn klachten bekend.

Inmiddels zouden de Amerikaanse en de Thaise politie onderzoeken zijn begonnen naar de praktijken, aldus CNN.