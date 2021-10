Op Curaçao is dit weekend een mijlpaal bereikt in de strijd tegen COVID-19. Meer dan 100 duizend inwoners hebben hun eerste vaccinatie gehad. Op het eiland wonen 160 duizend mensen. Bijna 92 duizend personen zijn al twee keer gevaccineerd.

De autoriteiten zijn blij met het behaalde aantal, maar toch blijft Curaçao met bijna 60 procent volledig gevaccineerden achter bij buurland Aruba. Daar is ruim 71 procent van de bevolking volledig ingeënt. Ook in vergelijking met Bonaire doet Curaçao het minder goed: daar heeft meer dan 73 procent van de bevolking twee prikken gehad.

Sinds februari kunnen bewoners van de drie eilanden zich laten vaccineren. Curaçao liep enige tijd voorop qua vaccinatiegraad. Maar de laatste maanden is daar de klad in gekomen. De overheid benadrukt keer op keer het belang van vaccineren, maar stelt tegelijkertijd dat het "een persoonlijke keuze is".

Tegelijkertijd is het aantal opgenomen coronapatiënten al geruime tijd relatief laag. Zondag lagen zeventien coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan zes op de intensive care. Ter vergelijking: op Bonaire (met zo'n 20 duizend inwoners) waren er zondag elf coronapatiënten, waarvan drie op de ic. Op Aruba (ruim 106 duizend inwoners) zijn tien personen opgenomen, daarvan liggen er vijf op de ic. Daarnaast zijn zestien Arubaanse coronapatiënten in Colombia opgenomen op de ic.