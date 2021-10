In Oost-Europa, waar het coronavirus in meerdere landen momenteel om zich heen grijpt, is zondag de twintig miljoenste positieve test geregistreerd, meldt persbureau Reuters op basis van eigen data. Tegelijkertijd is het een kwestie van tijd voor wereldwijd het vijf miljoenste coronagerelateerde sterfgeval wordt geregistreerd, zo blijkt uit data van de Johns Hopkins University.

Het gaat nu om ruim 4.960.000 doden, maar vermoedelijk is het werkelijke aantal veel hoger. Wereldwijd houden diverse regeringen de aantallen bewust laag of is de administratie 'gewoon' niet op orde. Onderzoekers uit Israël en Duitsland concludeerden eind juni al dat het dodental "zeker 1,4 keer groter moet zijn". Volgens hen zou het huidige, werkelijke dodental dus rond de zeven miljoen schommelen.

In Oost-Europa bevinden zich drie van de vijf landen die momenteel de meeste doden per dag melden, schrijft Reuters. Het gaat om Rusland, Oekraïne en Roemenië. Rusland meldde de afgelopen vijf dagen iedere dag een nieuw recordaantal coronagerelateerde sterfgevallen. Binnen één etmaal kwamen telkens meer dan duizend inwoners met COVID-19 om het leven.

Rusland worstelt net zoals Oekraïne en andere Oost-Europese landen met de relatief lage vaccinatiegraad. Waar in Rusland ruim een derde van de bevolking tot dusver is geprikt, gaat het in Oekraïne om slechts 19 procent. In veel landen in de regio wantrouwen de inwoners de beschikbare vaccins en de overheid die ze probeert over te halen.

Aantal positieve tests per dag terug op niveau van november 2020

Door het gebrek aan coronaprikken melden Oost-Europese landen gezamenlijk nu zo'n 84.000 positieve testen per dag. Dat is het grootste aantal sinds november vorig jaar. Wereldwijd is Oost-Europa inmiddels goed voor een op de vijf nieuwe positieve testen.

Roemenië kondigde zaterdag maatregelen aan om de oplaaiing van het coronavirus in te dammen. Zo moeten scholen twee weken sluiten en zijn feesten en bruiloften voorlopig verboden. De controversieelste beslissing is de keuze om de avondklok te laten terugkeren, maar de maatregel geldt alleen voor niet-gevaccineerden. Zij moeten vanaf maandag tussen 22.00 en 5.00 weer binnenblijven.

De Roemeense viceminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat bestempelde de coronasituatie van het land als "rampzalig". Hij wijt de situatie aan de lage vaccinatiebereidheid en stelt dat de inwoners de coronamaatregelen "hadden kunnen voorkomen".