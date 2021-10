De coronacijfers in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn deze week opnieuw gedaald, blijkt vrijdag uit de weekupdate van het RIVM. In totaal testten 301 mensen positief op de eilanden, een daling van 33 procent ten opzichte van een week eerder. Hoewel ook op Bonaire een daling is te zien, blijven de cijfers daar nog steeds relatief hoog.

Het aantal positieve tests op Bonaire daalde vorige week wel flink ten opzichte van een week ervoor. In de week van 14 tot en met 20 oktober kregen per 100.000 inwoners 324 mensen een positieve testuitslag, terwijl dat een week eerder nog 457 per 100.000 inwoners waren.

Relatief gezien blijft het aantal positieve tests op Bonaire nog steeds erg hoog. Zo testten op het bijna zeven keer meer inwoners tellende Curaçao maar 65 mensen per 100.000 inwoners positief op het virus.

Ook op de andere eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk was een verdere daling in de coronacijfers te zien. Op Aruba kregen 67 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en op Sint-Maarten lag dat aantal op 58. Saba en Sint-Eustatius meldden de afgelopen week geen nieuwe coronagevallen.

Terwijl op de andere eilanden een dalende lijn te zien is in de ziekenhuisbezetting, blijft het aantal coronapatiënten op Bonaire relatief constant. Afgelopen week lagen zeven coronapatiënten in ziekenhuizen op het eiland en werd één bewoner behandeld in een ziekenhuis op Curaçao.

Bonaire ziet nog geen reden voor aanscherpen maatregelen

Experts hebben nog geen eenduidige oorzaak gevonden waarom de coronacijfers juist op Bonaire hoog blijven, terwijl die op omliggende eilanden al flink zijn gedaald. Op Bonaire is al al 73 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: op Curaçao is dat ongeveer 55 procent, terwijl het op Sint-Maarten nog geen 40 procent is.

GGD-arts Loes Jaspers zegt tegen het lokale nieuwsmedium Bonaire.nu dat het eiland momenteel op een soort plateau zit. Volgens de arts zouden ook Curaçao en Aruba daarmee te maken hebben gehad. Op die eilanden duurde het enige tijd voor de cijfers écht begonnen te dalen. Of dat op Bonaire ook het geval gaat zijn, is nog de vraag.

Ondanks de hoge coronacijfers ziet Edison Rijna, de gezaghebber op Bonaire, geen reden tot het nemen van strengere maatregelen, zegt hij zaterdag op een persconferentie. Volgens Rijna moet het eiland inzetten op gerichte maatregelen. Die moeten worden genomen op de plekken waar de mensen besmettingen oplopen, en niet worden opgelegd aan de brede samenleving.