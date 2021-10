Duitsland en Rusland melden zaterdag zorgwekkende coronacijfers. Onze oosterburen zijn wat betreft het aantal positieve tests per 100.000 inwoners terug op het niveau van medio mei en zien ook het aantal positieve tests per dag snel stijgen. Russische autoriteiten melden voor de vijfde opeenvolgende dag een recordaantal coronagerelateerde sterfgevallen. Elders in Oost-Europa, waar corona weer oplaait, kondigt Roemenië de terugkeer van de avondklok aan.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het coronavirus

In Duitsland is nu sprake van meer dan 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Normaliter grijpt het land terug op een lockdown als die grens wordt gepasseerd, maar de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn is van mening dat zijn land nu veel beter in staat is om de oplaaiing af te wenden.

Het land houdt specifieke maatregelen voor ongevaccineerden langer in stand, tot het voorjaar van 2022. Spahn noemde als voorbeelden de mondkapjesplicht en beperkingen voor binnensporten.

Zaterdag meldden onze oosterburen ruim 15.000 positieve tests, zo'n 4.200 meer dan vorige week zaterdag. In sommige deelstaten met een lagere vaccinatiegraad, zoals Saksen en Thüringen, zou de druk op de ziekenhuizen al toenemen.

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn. De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn. Foto: EPA

Rusland meldt voor vijfde dag op rij recordaantal doden

Ook in Rusland neemt de druk op de zorg toe. Zaterdag werden 1.075 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, het vijfde dagrecord op rij. Tevens werden ruim 37.000 positieve tests gemeld, een stijging ten opzichte van voorgaande dagen.

Inwoners van Moskou keren op 28 oktober terug in een lockdown. Alle niet-essentiële winkels, cafés en restaurants moeten dan sluiten. Alleen winkels waar basisbehoeften worden verkocht, zoals apotheken en supermarkten, mogen de deuren openhouden.

Woensdag kwam president Vladimir Poetin al met een nationale maatregel. Hij wil dat mensen vanaf 30 oktober een week lang niet naar hun werk gaan en drong er bij regionale leiders op aan indien nodig zelf plaatselijke maatregelen te treffen. In het land komt de vaccinatiegraad maar niet op gang, doordat inwoners de in eigen land ontwikkelde vaccins wantrouwen.

Roemenië sluit scholen, verbiedt feesten en komt met avondklok

Het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, heeft grote delen van Oost-Europa de donkerrode kleurcode gegeven, waarmee gewaarschuwd wordt voor een erg groot coronarisico. In Roemenië, waarvoor ook het hoogste waarschuwingsniveau geldt, keert met ingang van maandag de avondklok terug.

Niet-gevaccineerde inwoners mogen dan tussen 22.00 en 5.00 uur niet meer op straat zijn. Ook gaan scholen twee weken dicht, worden bruiloften en feesten opnieuw verboden en worden op veel plaatsen mondkapjes en de coronapas verplicht.

De maatregelen gelden voor zeker een maand. Het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft deze maand een recordhoogte bereikt in Roemenië, net als het aantal mensen dat overleden is aan COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Ziekenhuizen kunnen de druk bijna niet meer aan.

"We zitten in een rampzalige situatie", aldus viceminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat. Hij wijt de huidige situatie aan de lage vaccinatiebereidheid in het land. Iets meer dan een derde van de volwassen Roemenen is gevaccineerd. In Europa zette alleen Bulgarije relatief nog minder prikken. "We hadden dit kunnen voorkomen."