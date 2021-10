De Vlaamse regering maakte vrijdag bekend dat haar bevolking van twaalf jaar en ouder een boosterprik van een coronavaccin kan krijgen. Naast in een deel van België wordt ook in andere landen een extra prik aangeboden aan (een deel van) de bevolking. Een overzicht.

Volg het laatste nieuws over coronavaccins Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen

In heel België werden al extra dosissen in de armen van kwetsbaren, zoals bewoners van tehuizen en mensen met een verzwakte immuniteit, gezet. Wanneer in Vlaanderen ook de overige inwoners de boosterprik mogen halen, is nog niet bekend.

Ook in Nederland wordt de derde prik al aangeboden aan een beperkte groep mensen. Op dit moment krijgen mensen met een ernstige afweerstoornis de boosterprik. Daarnaast komen de 'oudste ouderen' straks in aanmerking. Verdere details daarover maakt het demissionaire kabinet in november bekend.

Frankrijk

In Frankrijk worden al sinds 13 september zogenoemde boosterprikken gezet. Het land was een van de eerste landen in Europa die een derde dosis van een coronavaccin aanboden aan hun bevolking.

In eerste instantie mogen alle mensen van 65 jaar of ouder een derde prik halen. Inmiddels kunnen ook bepaalde risicogroepen, zorgmedewerkers die kwetsbaren verzorgen en mensen die op een andere manier veel in contact komen met kwetsbare mensen voor de derde keer worden ingeënt tegen COVID-19.

Ook mensen die een dosis van het Janssen-vaccin hebben gekregen, mogen nog een prik halen. Zij krijgen dan het vaccin van Pfizer toegediend.

93 Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden

Duitsland

Duitsland besloot net als Frankrijk als een van de eerste Europese landen om een derde prik aan te bieden. Alle Duitsers van zeventig jaar of ouder mogen een extra dosis krijgen, evenals jongere mensen met een medisch risico, medewerkers in verpleeghuizen en ander medisch personeel.

Daarnaast mogen mensen die eerder zijn geprikt met het vaccin van Janssen een extra coronaprik halen. Zij krijgen dan een derde dosis van het vaccin van Pfizer of Moderna. Voorlopig heeft het land niet laten weten ook andere mensen nogmaals te gaan vaccineren tegen COVID-19.

Hoewel de Duitse deelstaten verdeeld waren over het aanbieden van een extra prik, besloot de federale regering toch om er toestemming voor te geven nadat het aantal besmettingen in de zomer weer was opgelopen.

Wat adviseert de wereldgezondheidsorganisatie WHO met betrekking tot de boosterprik? De WHO adviseerde eerder nog geen derde coronaprikken toe te dienen, omdat er landen zijn waar veel mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd. De vaccins konden volgens de organisatie beter daar worden ingezet.

Op 11 oktober veranderde dat en adviseerde de WHO om derde prikken toe te dienen aan mensen met een zwak immuunsysteem.

"De aanbeveling wordt gedaan omdat uit onderzoeken naar voren komt dat het aantal mensen dat ondanks inentingen het virus oploopt het hoogst is bij deze groep", aldus de WHO.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk wordt alle risicogroepen een extra dosis aangeboden.De regering besloot daartoe nadat het vaccinatiecomité JCVI dat begin september had geadviseerd.

Specifiek gaat het om de groep vijftigplussers, zorgmedewerkers, mensen met een medisch risico en mensen die nauw betrokken zijn bij deze risicopatiënten.

De prik wordt zes maanden na de tweede inenting gegeven. Er zijn nog geen concrete plannen om mensen die jonger dan vijftig jaar zijn een derde prik aan te bieden.

Verenigde Staten

Eind september besloten de Verenigde Staten de weg vrij te maken voor het grootschalig toedienen van extra coronaprikken. De gezondheidsdienst CDC adviseerde de boostershots toe te dienen aan 65-plussers, mensen met bepaalde medische problemen en personen die in een omgeving werken waar ze veel risico lopen om blootgesteld te worden aan het virus. Ook mensen die één prik met het Janssen-vaccin hebben gekregen, worden geadviseerd nog een boosterprik te halen.

De Amerikanen mogen zelf aangeven met welk vaccin ze geprikt willen worden. Dit kan dus hetzelfde zijn als waar ze voorheen mee zijn geprikt, maar het combineren van verschillende coronavaccins is ook toegestaan.

Terwijl sommige Amerikanen al een derde prik hebben gehad, heeft een deel van de ruim 328 miljoen inwoners van de VS zich nog helemaal niet laten vaccineren. Het gaat volgens het CDC om ongeveer 65 miljoen mensen die wel in aanmerking komen voor een coronavaccin.