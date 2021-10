Een vlucht met 78 Nederlanders is vrijdagavond rond 23.30 uur aangekomen in Brussel. Vanuit de Belgische hoofdstad worden ze met een bus naar Nederland gebracht.

De gerepatrieerde mensen waren naar Marokko gegaan via reisbureau TUI. Het reisbureau had ook de verantwoordelijkheid om de Nederlanders terug te halen, in tegenstelling tot reizigers die zelf een ticket hebben geboekt bij een luchtvaartmaatschappij.

Marokko verbood met ingang van de nacht van woensdag op donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen het coronavirus. Vluchten tussen Marokko en andere Europese landen als België en Frankrijk blijven wel toegestaan.