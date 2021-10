Het grootste deel van de Nederlanders die zich op dit moment in Marokko bevinden, heeft op eigen gelegenheid een vliegticket naar het land geboekt, zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) tegen NU.nl. Zij moeten daarom zelf hun terugreis regelen. Dat kan bijvoorbeeld via Transavia, dat vrijdag toestemming kreeg van Marokko om tien repatriëringsvluchten uit te voeren.

De Nederlandse overheid haalt mensen die hun vervoer naar een land met kleurcode oranje los hebben geboekt, niet terug naar ons land wanneer de grenzen worden gesloten. "Kunt u niet terugreizen doordat de grenzen van uw bestemming dicht zijn? De Nederlandse overheid haalt u niet terug naar Nederland. U bent zelf verantwoordelijk voor uw terugreis", zo valt te lezen op de overheidswebsite nederlandwereldwijd.nl. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de juistheid van de informatie bevestigd aan NU.nl.

Marokko kondigde met ingang van donderdag een vliegverbod van en naar Nederland af. De Marokkaanse autoriteiten zijn bang dat het oplopende aantal positieve coronatests in Nederland overslaat op Marokko. Een onbekend aantal Nederlanders in Marokko kon daardoor niet rechtstreeks terugvliegen naar ons land.

Vrijdagavond begon Transavia met het ophalen van de eerste gestrande reizigers. Komende week voert de luchtvaartmaatschappij nog negen terugvluchten uit. Transavia verwacht wel dat de vraag naar vluchten groter zal zijn dan het aanbod, waardoor niet iedereen die dat wil terug naar Nederland kan vliegen. Mensen die al een ticket hadden krijgen voorrang.

'Grootste deel Nederlandse Marokkanen boekt zelf een ticket'

Als iemand een pakketreis naar Marokko heeft geboekt via een reisorganisatie, is die verantwoordelijk voor de terugreis sinds het vliegverbod inging. Dat gaat volgens SMN echter op voor slechts een klein deel van de Nederlanders die zich op dit moment in Marokko bevinden.

"De meeste Marokkaanse Nederlanders die naar Marokko gaan nemen geen pakket en boeken gewoon een vlucht", zegt SMN-voorzitter Bouchaib Saadane. Het samenwerkingsverband weet nog niet om hoeveel personen het gaat.

Reisorganisatie TUI had donderdag 78 vakantiegangers in Marokko zitten. Afgelopen week heeft vliegmaatschappij Transavia ongeveer 3.500 mensen naar het Noord-Afrikaanse land vervoerd.

Terugreizen van Marokko naar Nederland is sinds donderdag niet rechtstreeks mogelijk en moet via een ander land. De mensen die zelf een ticket hebben geboekt voor een reis naar Marokko, moeten dat zelf regelen.

'Alternatief kost geld maar je komt dan wel thuis'

"Als mensen voor een alternatief kiezen, bijvoorbeeld reizen via Parijs, dan zal het ze ook wat extra geld gaan kosten", aldus Saadane. "Maar dan hebben ze wel de mogelijkheid om terug te komen en dat is het belangrijkste."

SMN gaat contact zoeken met Buitenlandse Zaken, laat het samenwerkingsverband weten. SMN hoopt het ministerie over te halen om meer inspanningen te doen om ook de terugreis van Nederlandse reizigers in Marokko zonder pakketreis te begeleiden.

Het ministerie laat weten dat het aan vliegmaatschappijen is om mensen op te halen. "Over wie vervolgens op die vluchten zitten, is aan de betreffende luchtvaartmaatschappijen", aldus de woordvoerder.