De wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat sinds het begin van de coronapandemie wereldwijd tussen de 80.000 en 180.000 zorgmedewerkers zijn overleden door een coronagerelateerde oorzaak. De organisatie maakt zich zorgen over de vermoeidheid en stress die zorgmedewerkers ervaren door hun zorg voor COVID-19-patiënten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

De WHO trekt al langer aan de bel over de grote druk op zorgpersoneel wereldwijd door de coronapandemie. Ook de ongelijke vaccinatiegraad van zorgmedewerkers wereldwijd is voor de gezondheidsorganisatie een punt van zorg.

Volgens een voorlopig WHO-rapport is minder dan 10 procent van de zorgmedewerkers in Afrika volledig gevaccineerd tegen COVID-19.

22 landen met een hoog inkomen per inwoner hebben aan de WHO gemeld dat meer dan 80 procent van de zorgmedewerkers volledig is gevaccineerd. Nederlandse werknemers hoeven geen antwoord te geven als hun werkgever vraagt of ze een of meer coronaprikken hebben gehad.

De WHO schat het aantal zorgmedewerkers wereldwijd op 135 miljoen. Volgens de organisatie moeten landen beter bijhouden welke zorgmedewerkers ziek worden door het coronavirus Als bijvoorbeeld bekend wordt welke zorgberoepen een grotere kans maken op een besmetting met het virus, kunnen landen specifiek voor die groepen betere maatregelen treffen om de medewerkers te beschermen.