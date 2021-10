Sinds donderdag heeft de Marokkaanse regering een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland uit vrees voor nieuwe coronabesmettingen. Op welke andere manieren probeert het Noord-Afrikaanse land de uitbraak van COVID-19 in het land onder controle te houden?

In Marokko is een avondklok van kracht, als onderdeel van een noodtoestand vanwege het coronavirus. De maatregel geldt van 23.00 uur tot 5.00 uur. De noodtoestand in het land blijft in ieder geval tot 31 oktober gelden.

De Marokkaanse overheid heeft een coronapaspoort ingevoerd. Inwoners van het land moeten sinds donderdag kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19 voordat ze toegang krijgen tot onder meer horeca, sportscholen en winkels.

Overheidspersoneel mag pas op het werk verschijnen als het gevaccineerd is. Een overheidsmedewerker in Marokko bevestigt dit aan NU.nl. "Het klopt. Ik ben niet gevaccineerd en mag niet op mijn werkplek verschijnen."

Ruim de helft van de inwoners van Marokko is volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Daarmee is het land koploper in Afrika. De Marokkaanse regering hoopt dat voor het einde van het jaar 80 procent van de ongeveer 37 miljoen inwoners twee coronaprikken heeft gekregen.

In Marokko is de anderhalvemetermaatregel van kracht. In publieke ruimtes, het openbaar vervoer en in de horeca mogen minder personen tegelijk aanwezig zijn dan normaal. Mondkapjes zijn in alle openbare ruimten verplicht.

Sinds oktober biedt Marokko inwoners een derde coronaprik aan. Het land spoort inwoners die langer dan zes maanden volledig gevaccineerd zijn aan de derde prik te halen. Donderdag hadden ruim 860.000 Marokkanen deze zogenoemde boosterprik gehaald.

Reizigers naar Marokko die ouder zijn dan tien jaar moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 48 uur. Ook is een vaccinatiebewijs geldig waaruit blijkt dat je bij aankomst langer dan veertien dagen geleden volledig gevaccineerd bent.

Verder moeten reizigers voor vertrek naar Marokko een gezondheidsverklaring invullen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen om alleen naar Marokko te reizen als het noodzakelijk is. Het land kleurt namelijk oranje en zelfs deels rood op de coronakaart.