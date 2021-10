In Melbourne is vrijdag een einde gekomen aan de maandenlange lockdown, ondanks een recordaantal geregistreerde positieve tests. Doordat de vaccinatiegraad de laatste tijd flink gestegen is, kon de plaatselijke regering echter alsnog versoepelingen doorvoeren.

De Australische miljoenenstad vestigde begin deze maand nog een wereldrecord. Geen stad ter wereld verkeerde als gevolg van de coronapandemie zo lang in een lockdown als Melbourne.

Het record werd overgenomen van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires toen Melbourne officieel 245 dagen in lockdown verkeerde. Door de opheffing van vrijdag blijft de teller voorlopig staan op 262 dagen in totaal, verdeeld over meerdere periodes.

In de deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is, is inmiddels meer dan 70 procent van de bevolking boven de zestien jaar volledig gevaccineerd. Dat was een belangrijke vereiste om de lockdown te beëindigen. Bijna 90 procent van de volwassen inwoners heeft minstens één prik ontvangen.

Daar staat tegenover dat er de afgelopen twee weken nog een recordaantal van ruim 25.000 positieve tests werd geregistreerd in Victoria. Sinds eind september is in heel Australië het aantal besmettingen explosief toegenomen. Volgens de regering bieden de vaccins echter genoeg bescherming om de versoepelingen door te voeren.

In Melbourne werden al maanden protesten georganiseerd tegen de lockdown, die soms duizenden demonstranten trokken. Veel mensen vonden de lockdown en andere coronamaatregelen te streng.

215 Nederlanders in Melbourne: 'Kon wel huilen om lockdown'

Dagelijks leven in Melbourne geleidelijk opengesteld

Onder de versoepelingen in Melbourne vallen onder meer een verhoging van het maximum aantal toegestane bezoekers naar tien, een afschaffing van de avondklok en het opheffen van de meeste reisbeperkingen.

Ook het aantal toegestane aanwezigen in restaurants, kroegen, bioscopen en andere openbare plekken gaat omhoog, mits alle aanwezigen gevaccineerd zijn en dat aan kunnen tonen. Datzelfde geldt voor bruiloften, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. Mondkapjes blijven nog steeds verplicht in openbare gebouwen.

De autoriteiten hebben meer versoepelingen beloofd als de vaccinatiegraad stijgt naar 80 en 90 procent. Dan mogen bijvoorbeeld ook nachtclubs weer open.

In de naburige deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney deel van uitmaakt, werden de coronamaatregelen na ruim honderd dagen ook al versoepeld omdat 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.

Vorige maand maakte de Australische premier Scott Morrison bekend dat Australië vanaf nu gaat leren leven met het virus, in plaats van het buiten de deur proberen te houden.