Het RIVM maakt zich nog geen zorgen over een nieuwe mutatie van de deltavariant van het coronavirus, die sinds half augustus rondgaat in Nederland.

Het gaat om een zogenoemde subvariant van de al bekende deltavariant. De medische term is AY.4.2, maar sommigen noemen de variant simpelweg 'delta plus'.

Het RIVM berekende dat het aandeel van de mutatie in het aantal besmettingen in de zogenoemde kiemsurveillance sinds half augustus 0,1 tot 0,2 procent is.

"Dat percentage is sinds die tijd stabiel gebleven", aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat er wel vaker mutanten van coronavirusvarianten ontstaan. "En of deze mutatie besmettelijker is of de vaccins misschien makkelijker omzeilt, is lastig om te zeggen."

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt de mutatie in de gaten. Volgens Britse media is de nieuwe mutant in juli voor het eerst ontdekt.

Experts meldden onlangs dat deze zogenoemde subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk, waar hij inmiddels 6 procent van de besmettingen veroorzaakt. Ook andere landen, zoals de Verenigde Staten, Denemarken en Rusland, registreerden de eerste gevallen.