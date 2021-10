Het consulaat van Marokko krijgt veel ongeruste telefoontjes over het vliegverbod dat Marokko in de nacht van woensdag op donderdag afkondigde. Mensen denken dat ze alleen met een Marokkaans paspoort mogen reizen tussen Marokko en Nederland, zegt een medewerker van het Marokkaanse consulaat tegen NU.nl. "Maar reizen met een Nederlands paspoort vanuit en naar Marokko blijft gewoon mogelijk."

Het is door het vliegverbod dat Marokko afkondigde niet mogelijk om rechtstreeks te vliegen tussen Nederland en Marokko. Reizigers zullen dus via een ander land moeten reizen. Via het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Rusland kan dat als gevolg van een vergelijkbaar vliegverbod echter niet.

De dag voordat het vliegverbod tussen Marokko en Nederland inging, kreeg het consulaat veel vragen van mensen die zich afvroegen of het nieuws over het reisverbod wel klopte. "Ik kreeg in zeven uur tijd 120 telefoontjes", aldus de medewerker van het consulaat. "Mijn collega's kregen ook veel meer te verwerken dan normaal."

'Veel reizigers via België en Portugal'

Het Marokkaanse consulaat heeft gemerkt dat veel personen via België en Portugal heen en weer reizen tussen Nederland en Marokko. Bouchaib Saadane, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), weet echter niet of reizen via onze buurlanden nog lang mogelijk blijft, zegt hij tegen NU.nl.

"Je weet maar nooit", legt Saadane uit. "Als de besmettingen in België, Frankrijk en Spanje net zo veel toenemen als in Nederland, dan sluit ik niet uit dat Marokko ook de grenzen met die landen dichtgooit." SMN raadt mensen die vanuit Marokko naar Nederland willen aan om zo snel mogelijk het land te verlaten via België of Frankrijk.

Luchtvaartmaatschappij Transavia weet nog niet of Marokko repatriëringsvluchten uit Nederland zal toestaan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) laat aan NU.nl weten in gesprek te zijn met Marokko.

BuZa wil ervoor zorgen dat reguliere vluchten tussen de landen zo snel mogelijk worden hervat. "En dat in de tussentijd luchtvaartmaatschappijen als Transavia toestemming krijgen om de komende dagen de reeds geplande vluchten uit te voeren om toeristen naar huis te brengen", aldus een woordvoerder.

Aantal Nederlanders in Marokko onbekend

Het ministerie zegt tegen NU.nl niet te weten hoeveel Nederlanders in Marokko in de problemen zijn gekomen door het vliegverbod. "Er bestaat niet zoiets als een registratieplicht voor Nederlanders in het buitenland."

Transavia meldde woensdag dat in een week tijd zo'n 3.500 mensen met de vliegmaatschappij naar Marokko waren gereisd.