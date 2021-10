De Marokkaanse regering heeft met ingang van donderdag vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden uit vrees voor nieuwe coronabesmettingen. Luchtvaartmaatschappij Transavia weet nog steeds niet of Marokko repatriëringsvluchten uit Nederland zal toestaan. Hoe kunnen inwoners van Nederland terugkeren uit het land?

"Boek zo snel mogelijk een reis naar Nederland via België of Frankrijk, zo lang het nog kan", adviseert Bouchaib Saadane, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Hij weet niet zeker of het mogelijk is om per boot vanuit Marokko het vasteland van Spanje te bereiken.

"Je weet maar nooit", legt Saadane uit. "Als de besmettingen in België, Frankrijk en Spanje net zoveel toenemen als in Nederland, dan sluit ik niet uit dat Marokko ook de grenzen met die landen dichtgooit." De SMN-voorzitter wijst erop dat Marokko ook tot die stap heeft besloten toen het aantal positieve coronatests en coronagerelateerde sterfgevallen in Rusland sterk opliep.

SMN heeft nog geen contact gehad met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat het samenwerkingsverband betreft, moet dat ministerie de mensen die nu willen terugkeren uit Marokko bijstaan. "Marokko heeft dit besluit genomen zonder mensen de kans te geven een eventueel eerdere terugreis voor te bereiden", zegt Saadane. "Het ministerie is nu aan zet."

Het is niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders in Marokko in de problemen zijn gekomen door het vliegverbod. Transavia meldde woensdag al dat in een week tijd zo'n 3.500 mensen via de vliegmaatschappij naar het land waren gereisd. De luchtvaartmaatschappij weet nog steeds niet of Marokko repatriëringsvluchten uit Nederland zal toestaan.

Ministerie adviseert contact op te nemen met luchtvaartmaatschappij

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers die terug willen keren naar Nederland contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. "Reist u via een ander land naar Nederland, informeer u dan over de (corona)regels van dat land", valt te lezen op de website.

Het door Marokko uitgevaardigde vliegverbod is ook geldig voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Volgens Buitenlandse Zaken is het vliegverkeer met andere Europese landen nog wel mogelijk.

"Reis alleen naar Marokko als het noodzakelijk is", waarschuwt het ministerie. Het land kleurt namelijk oranje en zelfs deels rood op de coronakaart.