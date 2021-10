Letland heeft donderdag bekendgemaakt dat het terugkeert naar een lockdown. In het Baltische land worden steeds meer corona-infecties geregistreerd en dreigt de zorg overbelast te raken. Ook in Nederland worden in rap tempo meer positieve tests waargenomen. Hoe gaat het in de rest van Europa?

Verenigd Koninkrijk

De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk schieten omhoog. Afgelopen week werden er zo'n 320.594 nieuwe coronagevallen gemeld, een stijging van 17 procent ten opzichte van een week eerder.

Afgelopen dinsdag (de recentste cijfers) lagen er 7.891 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, van wie 850 op de intensive care (ic), blijkt uit cijfers van de overheid. Ook werden er die dag 223 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, het grootste aantal sinds maart.

Deze cijfers zijn relatief laag vergeleken met eerdere golven. Dat is volgens premier Boris Johnson te danken aan de succesvolle vaccinatiecampagne. De zorg heeft woensdag echter wel alarm geslagen. Volgens de National Health Service balanceert de gezondheidszorg op het randje, terwijl de winter er nog aan zit te komen.

Daarom pleit de organisatie voor een plan B, waarbij enkele maatregelen terugkomen of worden uitgebreid. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid vindt dat echter nog niet nodig, meldt Politico. Wel drong hij er bij de Britten op aan voorzichtigheid te betrachten, aangezien het aantal nieuwe coronagevallen deze winter 100.000 per dag zou kunnen bereiken.

Frankrijk

Het aantal besmettingen neemt in Frankrijk, net als in Nederland, gestaag toe. Nu het reproductiegetal boven de 1 is uitgekomen, wordt door veel Fransen gevreesd voor een vijfde golf.

In Frankrijk was er in de afgelopen week voor het eerst in twee maanden tijd een driedaagse stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten. Er liggen nu meer dan 6.500 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, melden de gezondheidsautoriteiten.

Om het virus te kunnen beteugelen in de winter, heeft het Franse lagerhuis donderdag ingestemd met een verlenging van de zogeheten gezondheidspas tot ten minste 31 juli 2022. Die pas toont aan dat de houder volledig is gevaccineerd of onlangs negatief is getest op corona. Met de pas krijgt iemand toegang tot plaatsen zoals bars, restaurants en sportlocaties.

In Frankrijk is ongeveer 70 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. Dat percentage is lager dan in Nederland, waar 83,5 procent van de bevolking twee prikken (of één Janssen-prik) heeft gehad.

In Frankrijk zijn talloze demonstraties tegen het coronabeleid geweest, zoals hier in Straatsburg begin deze maand. In Frankrijk zijn talloze demonstraties tegen het coronabeleid geweest, zoals hier in Straatsburg begin deze maand. Foto: FTP

Duitsland

Ook in Duitsland vertonen de coronacijfers een negatieve trend. Woensdag registreerden onze oosterburen voor het eerst sinds mei meer dan 17.000 coronagevallen. Het zevendaagse gemiddelde steeg daarmee met 22 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal coronapatiënten per 100.000 inwoners dat in de laatste zeven dagen op een ic-afdeling werd opgenomen - de belangrijkste parameter voor een mogelijke aanscherping van de maatregelen in het land - was dinsdag 2,13.

Duitse politici hebben nog niet bepaald bij hoeveel ziekenhuisopnames de situatie als kritiek moet worden beschouwd, deels vanwege grote regionale verschillen. De vorige keer was dat het geval rond de 15,5 opnames per 100.000 mensen, tijdens de kerstperiode van vorig jaar.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse evenknie van het RIVM, verwacht net als Nederland een wintergolf. Naar verwachting nemen de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames de komende weken toe als de vaccinatiegraad niet wordt opgekrikt, aldus het instituut. Zo'n 66 procent van de Duitsers is op dit moment volledig gevaccineerd.

België

In België stijgt het aantal coronabesmettingen ook snel. In de afgelopen week werden gemiddeld 3.000 besmettingen per dag geregistreerd, het dubbele van een week eerder. Het is een sterke stijging, maar die was ook verwacht, zei viroloog Steven Van Gucht in gesprek met VRT.

Ook in de ziekenhuizen is een stijgende lijn te zien: er worden elke dag gemiddeld 73 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn gemiddeld 11 overlijdens per dag.

Volgens de viroloog is er nog geen reden tot paniek. Doordat veel mensen intussen gevaccineerd zijn, stijgen de ziekenhuisopnames nu minder snel dan een jaar geleden.

Wel is een beetje bezorgdheid volgens hem goed. "Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen die extra belasting aankunnen en dat de golf in de ziekenhuizen niet te hoog wordt."

Italië

In Italië lijken autoriteiten nog altijd grip te hebben op de uitbraak van COVID-19. Het land meldt al ruim een maand ieder etmaal minder dan 4.000 positieve tests en enkele tientallen doden. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen schommelt al enige tijd rond de 2.500.

In het Zuid-Europese land is momenteel veel te doen om een van 's werelds strengste coronamaatregelen. Werknemers moeten sinds 15 oktober een coronabewijs kunnen overhandigen, in de vorm van een negatieve test of een vaccinatie- of herstelbewijs. Werknemers die geen coronabewijs kunnen laten zien, worden tot nader order geschorst zonder betaling. Als zij toch doorwerken, komt dat hen op een boete van 1.500 euro te staan.

Tegen de zogeheten 'groene pas' wordt al dagenlang actiegevoerd. Zo moest in de grote havenstad Triëst de oproerpolitie optreden tegen demonstranten die de pas "discriminerend" vinden. Ruim 40 procent van de havenwerkers zou niet gevaccineerd zijn en dus werd gevreesd dat de doorstroom van goederen zou stokken. Daar lijkt tot dusver geen sprake van.

Portugal

Portugal is een van de vaccinatiekoplopers. Ruim 98 procent van de bevolking kreeg al een eerste prik tegen COVID-19 en 91 procent geldt als volledig gevaccineerd. Daarmee doet het amper onder voor koploper Palau, een eilandengroep in Oceanië waar 99 procent van de bevolking volledig ingeënt is.

Het Zuid-Europese land telt echter tien miljoen inwoners, tegenover de circa achttienduizend van Palau. Dagelijks worden er enkele honderden positieve tests geregistreerd. Daarbij moet wel de kleine kanttekening worden geplaatst dat Portugal woensdag met 927 positieve tests het grootste aantal in een maand tijd noteerde. De komende dagen moeten uitwijzen of dat aantal een uitschieter was.

Portugal zet sinds oktober in op de verantwoordelijkheid van de eigen bevolking en liet vrijwel alle maatregelen varen. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, verpleeg- en ziekenhuizen en bij zeer grote evenementen.

Door het afschaffen van de maatregelen lijkt het 'oude normaal' in Portugal terug te keren. Door het afschaffen van de maatregelen lijkt het 'oude normaal' in Portugal terug te keren. Foto: AP

Rusland

De coronacijfers van Rusland breken momenteel alle nationale records. Het land registreerde tot dusver ruim 8 miljoen besmettingen en 225.000 doden. Die aantallen stegen de laatste dagen per etmaal met ruim 34.000 positieve tests en ruim 1.000 doden. Donderdag ging het echter al om 36.000 positieve tests.

Om de opmars te stoppen, wil president Vladimir Poetin dat alle Russen tussen 30 oktober en 7 november thuiswerken of vrijaf nemen. In regio's waar het coronavirus het snelst oplaait, zou de maatregel al vanaf zaterdag van kracht moeten zijn. De burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, wil nog een stap verder gaan. Hij sommeerde alle ongevaccineerde zestigplussers deze week in een blogpost om de komende vier maanden thuis te blijven.

Ondertussen is er onder de bevolking onvrede over de gebrekkige snelheid van het vaccinatieproces. Veel inwoners geven geen gehoor aan oproepen van Poetin om zich toch te laten vaccineren. De Russen zouden namelijk grote vraagtekens plaatsen bij de eigen ontwikkelde vaccins, zoals Spoetnik V. Uit recente peilingen bleek dat ruim de helft van de inwoners zich niet wil laten inenten. Ongeveer een derde van de Russen is volledig gevaccineerd tegen COVID-19.

Spanje

Waar Portugal net de miljoen positieve tests is gepasseerd, nadert Spanje het vijfvoudige daarvan. Dat doet het land al ruim een maand met 1.000 tot 2.500 positieve tests per dag.

Spanje kent vrijwel geen nationale coronamaatregelen en laat provincies hun eigen coronabeleid voeren. Premier Pedro Sánchez stelt dat het land de meeste maatregelen los kon laten door de grote vaccinatiebereidheid én de opkomst: 90,7 procent van de bevolking kreeg al één prik, terwijl ruim 83 procent volledig gevaccineerd is. Zeventigplussers kunnen vanaf volgende week ook een boostershot krijgen.