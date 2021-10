Volgens de gezondheidsorganisatie WHO is Europa de enige regio waar het aantal nieuwe positieve coronatests afgelopen week is toegenomen. In ruim de helft van de Europese landen was een stijging te zien.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Het aantal nieuwe positieve tests in Europa steeg afgelopen week met gemiddeld 7 procent. In totaal registreerde Europa in die periode ongeveer 1,3 miljoen positieve tests.

In de overige vijf regio's die de WHO hanteert daalde het aantal geregistreerde nieuwe positieve tests juist. De regio Afrika zag de grootste daling, met 18 procent. Vlak daarachter volgt met 17 procent de regio Westelijke Stille Oceaan, waaronder Australië valt.



Wereldwijd daalde het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 met 4 procent vergeleken met een week eerder. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen daalde vergeleken met de week ervoor met 2 procent.

Het aantal geregistreerde positieve coronatests staat op 240 miljoen, waarvan iets meer dan 2 miljoen in Nederland. De WHO meldt 4,8 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen, waarvan ruim 18.000 in ons land.