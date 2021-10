Zo'n 30.000 mensen met een ernstige afweerstoornis hebben in de afgelopen twee weken een derde dosis van een coronavaccin toegediend gekregen, laat de GGD vrijdag desgevraagd aan NU.nl weten. De organisatie is tot dusver tevreden over de opkomst.

Volg het laatste nieuws over vaccins Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe artikelen

Deze maand krijgen ongeveer 300.000 mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging voor een derde prik. Het kan zijn dat hun afweersysteem nog niet genoeg antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt, waardoor ze nog niet genoeg bescherming hebben opgebouwd.

Per dag worden gemiddeld drieduizend derde prikken gezet, aldus de GGD. Een deel van deze prikken wordt gezet bij mensen die gebruikmaken van de optie om zonder afspraak bij de GGD naar binnen te lopen.

Er staan momenteel zeventienduizend afspraken ingepland. "Het loopt goed door", aldus een woordvoerder. Volgens de organisatie is er genoeg capaciteit om iedereen die dat wil "snel" een prik te geven.

Te vroeg om conclusies te trekken over uiteindelijke opkomst

Volgens het RIVM is het nog niet te voorspellen of de uiteindelijke opkomst relatief hoog of laag zal zijn. "Er kunnen verschillende oorzaken zijn die het aantal prikken of afspraken beïnvloeden. Bijvoorbeeld de griepvaccinatie, die ook rond deze tijd plaatsvindt, waarbij een interval van zeven tot veertien dagen gehanteerd dient te worden. Ook loopt het uitnodigingsproces nog."

De uitnodigingen worden sinds 6 oktober door de ziekenhuizen in etappes verstuurd. Tot nu toe zijn er naar verwachting 190.000 uitnodigingen op de post gedaan.

Waarschijnlijk is eind deze maand iedereen uitgenodigd, zegt het RIVM. Zodra mensen de uitnodiging hebben gekregen, kunnen ze een prikafspraak maken of met de uitnodiging in de hand binnenlopen bij vaccinatielocaties met vrije inloop.

Ook andere groepen mogen straks derde prik

Naast de mensen met een ernstige afweerstoornis mogen straks ook de 'oudste ouderen' een extra coronaprik halen. In november worden de details bekendgemaakt. De prik dient als oppepper van het immuunsysteem, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week.

De zogeheten boosterprik is niet hetzelfde als een derde vaccindosis, benadrukt de GGD. "De derde prik is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis. De boosterprik daarentegen is bedoeld voor mensen die normaliter na één of twee prikken wél voldoende bescherming opbouwen, maar bij wie de bescherming na verloop van tijd is afgenomen. "

De Europese medicijnwaakhond EMA gaf begin oktober groen licht voor een derde dosis van de vaccins van Moderna en Pfizer. Veel Europese landen bieden kwetsbare personen en ouderen al een extra prik aan.