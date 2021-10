Ongevaccineerde zestigplussers in Moskou moeten de komende vier maanden thuisblijven, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Russische hoofdstad maar blijft stijgen. Bedrijven moeten tot 25 februari ten minste 30 procent van hun personeel vanuit huis laten werken, maakte burgemeester Sergey Sobyanin dinsdag bekend.

Het is voor het eerst sinds de zomer dat er in de Russische hoofdstad weer maatregelen tegen het virus worden genomen. In de afgelopen weken werden meerdere keren recordaantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. De genoemde maatregelen gaan komende maandag in.

In heel Rusland stierven in het afgelopen etmaal 1.015 mensen aan COVID-19, het grootste aantal sinds het begin van de epidemie. Ook werden 33.740 nieuwe besmettingen vastgesteld. Van de zestigplussers is maar een derde ingeënt, terwijl 86 procent van de overleden coronapatiënten tot deze leeftijdsgroep behoorde.

Veel Russen wantrouwen de coronavaccins van Russische makelij, zoals het Spoetnik V-vaccin. De vaccinatiegraad is dan ook veel lager dan in westerse landen. De Russische regering denkt niet aan een beloning voor mensen die coronaprikken komen halen. Voor sommige beroepen is vaccinatie overigens verplicht en die plicht wordt uitgebreid.

Het Kremlin zegt niet te geloven dat het toelaten van buitenlandse vaccins mensen ertoe zou bewegen zich te laten inenten. Dat kan volgens een woordvoerder alleen als het land dat de vaccins maakt ook Russische vaccins zou goedkeuren.

De hoogste Russische medisch adviseur heeft geopperd in de periode van 30 oktober tot 7 november al het werk stil te leggen in een poging het virus in te dammen, zoals vorig jaar ook een keer is gedaan. Het voorstel wordt woensdag voorgelegd aan president Vladimir Poetin, aldus premier Mikhail Mishustin. Volgens hem heeft deze maatregel aan het begin van de epidemie de druk op de Russische zorg wat verlicht.