Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) pakt het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land vanaf woensdag weer op. Het LCPS was hier op 11 oktober juist mee gestopt, omdat de cijfers dat toen toelieten.

"Door het groeiend aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen - op zowel de intensive care als de verpleegafdelingen - kreeg het LCPS afgelopen week weer meer verzoeken om patiënten te verplaatsen naar andere regio's", meldt het coördinatiecentrum dinsdag.

Momenteel liggen 617 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 152 op de ic. Het is de verwachting dat de cijfers de komende tijd alleen maar oplopen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), houdt er rekening mee dat het totale aantal patiënten op achthonderd uitkomt.

Het LCPS gaat voorlopig alleen op werkdagen weer patiënten spreiden. Mocht het nodig zijn, dan pakt de dienst ook de spreiding in het weekend weer op.

Zwols ziekenhuis moest operaties afzeggen

Volgens het RIVM zijn er regionale verschillen in het aantal opnames van covidpatiënten. Zo belandden in de regio's Limburg-Noord, Gelderland-Midden, IJsselland en Limburg-Zuid relatief meer mensen met corona in het ziekenhuis dan in de rest van Nederland.

Zo moest het ziekenhuis Isala in Zwolle in de laatste weken dusdanig veel coronapatiënten opnemen, dat twintig patiënten die voor een inhaaloperatie op de wachtlijst stonden afgebeld moesten worden.

Uit de gegevens van het RIVM blijkt dat de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn. Zo zijn vier op de vijf covidpatiënten op de ic niet gevaccineerd.