De cijfers tonen aan dat de coronavaccins uitstekend werken, met name tegen een ziekenhuisopname (95 procent) en tegen een opname op de intensive care (98 procent). Het RIVM hoopt dat deze cijfers "voor zich spreken" en ongevaccineerde Nederlanders motiveren zich alsnog te laten vaccineren tegen COVID-19, zegt RIVM-topvrouw Aura Timen tegen NU.nl.

Uit de weekcijfers van het RIVM bleek dinsdag opnieuw dat de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn. Op de ic zijn ruim vier op de vijf COVID-19-patiënten niet geprikt. "Dat zijn cijfers die indruk maken", zegt Timen.

De vaccins werken volgens haar ook tegen het doorgeven van het virus. Timen hoopt dat dat ook tieners over de streep trekt en overhaalt tot vaccinatie. De vaccinatiebereidheid is met 55 procent momenteel het laagst onder twaalf- tot en met zeventienjarigen.

Dat de aantallen positieve tests en ziekenhuisopnames in de afgelopen week opnieuw opliepen, was voor het RIVM geen verrassing. Dat is volgens het instituut een direct gevolg van de versoepelingen van ruim drie weken geleden, toen onder meer de anderhalvemeterregel wegviel.

Ook het seizoenseffect speelt een rol. Virussen gedijen nu eenmaal beter in de herfst en winter, doordat we dan vaker binnen zitten en dichter bij elkaar kruipen.

De najaarsstijging is vorige week ingezet en zette deze week door. In welke richting de cijfers zich de komende weken zullen bewegen, is volgens Timen "nog heel moeilijk te zeggen". Het blijven "spannende tijden", aldus de RIVM-topvrouw.

Daarom is het volgens haar ook belangrijk dat iedereen - dus ook gevaccineerden - zich laat testen bij klachten. "Want we weten dat het vaccin heel goed helpt, maar niet volledig tegen een coronabesmetting."