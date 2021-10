Het RIVM heeft in de afgelopen week opnieuw een stuk meer positieve coronatests geregistreerd dan in de zeven dagen ervoor, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het instituut. De toename van het aantal positieve coronatests lijkt volgens het RIVM samen te hangen met de versoepeling van coronamaatregelen van ruim drie weken geleden. Ook is er sprake van een seizoenseffect.

In de afgelopen week testten 25.751 mensen positief op het coronavirus. Dat is 44 procent meer dan in de voorgaande week, toen 17.832 personen positief testten. In de zeven dagen daarvoor ging het nog om 12.016 positieve tests.

De stijging van het aantal positieve tests zette in alle leeftijdsgroepen en alle regio's door. De toename was relatief het grootst in de veiligheidsregio's IJsselland, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden en Limburg-Noord.

Ruim 198.000 mensen lieten zich in de afgelopen zeven dagen bij de GGD testen, een kwart meer dan in de voorgaande week. Het aandeel positieve coronatests steeg van 10,3 procent naar 12 procent.

6 procent van de bij de GGD afgenomen tests volgde op een positieve zelftest. 12.370 mensen gingen naar een GGD-testlocatie na een positieve zelftest. De overgrote meerderheid (85 procent) kreeg bij de GGD bevestiging van die positieve zelftest.

Meer ziekenhuisopnames, meeste patiënten niet gevaccineerd

Ook het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames nam ten opzichte van de voorgaande week toe. Zo namen Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen week 385 coronapatiënten op, van wie 81 op een intensivecareafdeling. Een week eerder ging het om 281 ziekenhuisopnames, waarvan 71 op de ic.

Volgens het RIVM zijn er wel regionale verschillen. Zo belandden in de regio's Limburg-Noord, Gelderland-Midden, IJsselland en Limburg-Zuid relatief meer mensen met corona in het ziekenhuis dan in de rest van Nederland.

Uit de gegevens van het RIVM blijkt dat de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn. Zo zijn vier op de vijf covidpatiënten op de ic niet gevaccineerd.

R-waarde opgelopen en aantal sterfgevallen verdubbeld

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gestegen van 1,12 naar 1,20. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 120 anderen besmetten. De recentste R-waarde die bekend is, is altijd die van twee weken geleden.

Verder registreerde het RIVM in de afgelopen week 48 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de zeven dagen ervoor (24).