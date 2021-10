De Marokkaanse overheid heeft aangekondigd dat de inwoners van het land een coronapaspoort moeten tonen voordat ze toegang krijgen tot openbare ruimtes en binnenruimtes, meldt Morocco World News. De maatregel gaat donderdag in.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Marokko

De coronapas is noodzakelijk voor toegang tot onder meer horeca, hamams, sportscholen en winkels. Ook wanneer inwoners van Marokko naar het buitenland willen reizen, hebben ze de coronapas nodig. Werknemers van de Marokkaanse overheid moeten de pas kunnen tonen voordat ze op hun werk mogen verschijnen.

Marokko lijkt de coronacrisis in het land onder controle te hebben. Het aantal nieuwe positieve tests loopt langzaam terug. Sinds het begin van de uitbraak van COVID-19 in het land heeft Marokko 942.000 besmettingen en 14.500 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. In augustus kampte het land nog met een recordaantal positieve coronatests.



Ruim de helft van de inwoners van Marokko is volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO volledig gevaccineerd tegen COVID-19. De regering van het land hoopt dat voor het einde van het jaar 80 procent van de ongeveer 37 miljoen inwoners twee coronaprikken heeft gekregen.

Begin oktober begon Marokko met het toedienen van zogenoemde boostervaccinaties tegen COVID-19. De regering roept mensen die langer dan zes maanden geleden hun tweede coronaprik hebben gekregen op een derde dosis te halen. Zondag meldde de regering dat ruim 700.000 mensen een derde coronaprik hadden ontvangen.