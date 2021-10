Het Europese geneesmiddelenbureau EMA is begonnen met de beoordeling van het Pfizer-vaccin voor kinderen van vijf tot en met elf jaar oud. De Amerikaans-Duitse vaccinmaker Pfizer/BioNTech had hiervoor vrijdag een verzoek ingediend.

De farmaceut heeft de gegevens over de proeven met het vaccin gedeeld met het EMA. De Europese toezichthouder moet de uitkomsten beoordelen en beslissen of het middel uiteindelijk gebruikt kan worden voor iedereen van vijf jaar en ouder. Het besluit van het EMA wordt over een paar maanden verwacht.

Op dit moment is het Pfizer-vaccin in Nederland en de rest van Europa al goedgekeurd voor iedereen vanaf twaalf jaar en ouder.

Aan de laatste proeven van Pfizer hebben 2.268 kinderen van vijf tot en met elf jaar meegedaan. Zij kregen twee prikken van elk 10 microgram van het vaccin. Dat is minder dan bij mensen van twaalf jaar en ouder, die 30 microgram per prik krijgen.

Ondanks de lagere dosis maakten de kinderen van elf jaar en jonger evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en BioNTech. Bovendien zouden de bijwerkingen mild zijn geweest.

De twee bedrijven hebben die uitkomsten ook al gedeeld met de Amerikaanse toezichthouder, in de hoop daar groen licht te krijgen.