Het aantal ziekenhuispatiënten met COVID-19 is in de afgelopen 24 uur gestegen met 57, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Dat is de grootste toename binnen een etmaal sinds 29 april. Er liggen nu 610 mensen met COVID-19 in een Nederlands ziekenhuis.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 464 coronapatiënten. Dat zijn er 53 meer dan een etmaal geleden. Er werden 51 nieuwe patiënten met COVID-19 in de klinieken opgenomen.

Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van zondag. Er werden 12 nieuwe mensen op de ic opgenomen, maar doordat er ook mensen de ic mochten verlaten of zijn overleden nam de bezetting niet zo sterk toe.

In de afgelopen week steeg het aantal opgenomen patiënten dagelijks. Vorige week dinsdag lagen er voor het eerst sinds 23 september meer dan vijfhonderd covidpatiënten in de Nederlands ziekenhuizen.

Het RIVM meldde op 12 oktober dat de verwachte najaarsstijging van het aantal positieve tests leek te zijn ingezet. In de periode van 5 tot en met 12 oktober is dat aantal met 48 procent gestegen. Het aandeel positieve tests is in die periode opgelopen tot 10,3 procent.

Het Outbreak Management Team (OMT) rekende woensdag voor dat de herfst- en winterprognoses voor het verloop van het coronavirus ongunstiger zijn dan verwacht. Het OMT heeft de schatting van het aantal verwachte ziekenhuisopnames van coronapatiënten inmiddels naar boven bijgesteld.