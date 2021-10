De deltavariant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn. Dat meldt Trouw op basis van cijfers uit het landelijke systeem dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap en de eerste 42 dagen na de geboorte registreert (NethOSS). Sinds juli 2021, toen de deltavariant dominant werd in Nederland, heeft een ziekenhuisopname bij deze vrouwen dubbel zo vaak geleid tot opname op de intensive care (ic).

In augustus waarschuwden artsen al voor de impact van de deltavariant op zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn. Uit Brits onderzoek bleek eerder dat zwangere vrouwen meer risico lopen op ernstige symptomen vanwege de deltavariant.

Sinds half juli zijn in Nederland tachtig zwangere vrouwen en net bevallen vrouwen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. 22 van hen (28 procent) werden opgenomen op de ic. Tijdens de piek van de alfavariant in april en mei was dat slechts 16 procent.

Hans Duvekot, gynaecoloog in het Rotterdamse Erasmus MC, laat aan Trouw weten dat van de 26 zwangere vrouwen die sinds het begin van de pandemie op de ic zijn opgenomen, de helft in de afgelopen vier maanden binnenkwam. Soms gaat het zo slecht met de vrouwen dat het kind eerder gehaald moet worden. Twee vrouwen in het Erasmus MC verloren hun kind.

Het aantal ic-opnames bij andere groepen bleef ondanks de deltavariant bijna gelijk. De afgelopen maanden was dat 18 procent, ten opzichte van 15 procent in het voorjaar.

Zwangere vrouwen zijn kwetsbaarder voor COVID-19 omdat hun afweersysteem vaak anders afgesteld staat. Ook hebben ze meer zuurstof nodig en moet hun hart harder kloppen.