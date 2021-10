Rusland maakt zaterdag melding van 1.002 coronagerelateerde sterfgevallen. Sinds de start van de coronapandemie registreerde het land niet zó veel doden binnen een etmaal. Ondertussen neemt de onvrede in het land over de gebrekkige snelheid van het vaccinatieproces toe.

De vaccinatiegraad in Rusland blijft tot chagrijn van de autoriteiten ver achter bij die in veel westerse landen. Ongeveer een derde van de Russen is volledig gevaccineerd tegen COVID-19.

President Vladimir Poetin heeft zijn landgenoten opgeroepen zich te laten inenten, maar daar geven veel mensen geen gehoor aan. Zij hebben al maanden toegang tot vaccins die in eigen land zijn ontwikkeld, zoals Spoetnik V, maar de eigen bevolking heeft grote vraagtekens bij die vaccins.

Uit recente peilingen bleek dat ruim de helft van de Russen zich momenteel niet wil laten inenten. Daardoor krijgen autoriteiten moeilijk grip op het virus nu de koudere maanden zich opnieuw aandienen. Rusland meldde zaterdag ook een recordtoename van het aantal besmettingen: binnen 24 uur werden 33.208 positieve testen afgenomen.

In Rusland zijn tot dusver 7,8 miljoen positieve testen geregistreerd. Zeker 217.000 inwoners met COVID-19 kwamen sinds de start van de pandemie om het leven. In de afgelopen vier weken ging het om 675.000 besmettingen en ruim 24.000 doden.