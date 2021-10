Een onderzoekscommissie van de Braziliaanse senaat wil dat president Jair Bolsonaro strafrechtelijk wordt vervolgd wegens zijn beleid tijdens de corona-epidemie. In totaal zijn elf criminele aanklachten opgesteld tegen Bolsonaro, maar de kans is klein dat het daadwerkelijk tot vervolging komt.

Volgens Renan Calheiros, de senator die het onderzoek leidt, heeft de commissie voldoende bewijs om Bolsonaro te vervolgen voor genocide tegen de inheemse bevolking, wanbeleid, misbruik van publieke middelen, overtreding van hygiënische regels, aanzetten tot misdrijven en vervalsing van documenten.

Donderdag presenteert de commissie het eindrapport. Het Braziliaanse Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk wat er gedaan wordt met de aanbevelingen van de commissie.

Als justitie hem wil vervolgen, moet een verzoek echter worden goedgekeurd door het parlement. Het is onwaarschijnlijk dat de politici daarmee instemmen. Zo werd in een eerder stadium al geprobeerd om het onderzoek naar het coronabeleid van Bolsonaro tegen te houden, wat uiteindelijk door het OM werd tegengehouden.

Bolsonaro bagatelliseert gevaar virus en is tegen lockdowns

Bolsonaro heeft het gevaar van het coronavirus altijd gebagatelliseerd en de president is ook fel tegen lockdowns. Hij spreekt regelmatig zijn twijfels uit over de ernst van COVID-19 en staat ook sceptisch tegenover vaccins. Ook heeft hij herhaaldelijk het malariamedicijn hydroxychloroquine aangeprezen, ondanks het feit dat de werking van het middel nooit is bewezen.

Veel inwoners geven Bolsonaro de schuld van talloze problemen die tijdens de coronapandemie opdoken in Brazilië, zoals de immense druk op het zorgstelsel. Ook de relatief trage start van het vaccinatieprogramma wordt de president verweten.

In Brazilië kwamen ruim 600.000 inwoners met COVID-19 te overlijden. "In welk land gaan geen mensen dood? Helaas gebeurt dat overal", zo relativeerde de president eerder het grote dodental.