Suriname heeft inmiddels het duizendste coronagerelateerde sterfgeval geregistreerd. De Surinaamse regering meldt dat ongeveer drie kwart van de overleden personen niet tegen COVID-19 was gevaccineerd.

Suriname registreerde donderdag zes coronagerelateerde sterfgevallen. Het aandeel positieve coronatests was op die dag 33,7 procent. Iets minder dan 50 procent van de mensen die voor coronaprikken in aanmerking komen, is volledig tegen COVID-19 gevaccineerd.

Hoewel de vaccinatiegraad in het land langzaam omhooggaat, is de coronasituatie in de Surinaamse ziekenhuizen nog steeds zeer ernstig. "De realiteit is dat er zoveel mensen ziek zijn die niet gevaccineerd zijn, dat je toch waarschijnlijk niet iedereen kunt behandelen", zei voormalig RIVM-directeur en speciaal gezant in Suriname Marc Sprenger tegen NU.nl.

Sprenger vermoedt dat Suriname nog niet aan het einde van de vierde coronagolf zit. "Dat baseer ik op hoeveel mensen ziek zijn en door de huisartsen worden doorverwezen naar de spoedopvang", zegt hij. "Die mensen moeten vervolgens binnen enkele uren opgenomen worden in het ziekenhuis, maar vanwege het beddentekort loopt dat soms tot wel drie dagen vertraging op."

Suriname heeft ziekenhuizen om crisisplan gevraagd

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft de ziekenhuizen gevraagd een crisisplan te maken. Dat hebben ze hem donderdag aangeboden.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft volgens Waterkant vrijdag gezegd dat de overheid burgers niet tot vaccinatie wil verplichten, maar wel wil motiveren. Hij heeft niet de indruk dat het huidige beleid autoritair of dwangmatig is. Donderdag meldde De Ware Tijd dat de Surinaamse regering werkt aan een wet die het mogelijk maakt om per presidentieel besluit mensen tot vaccinatie te verplichten.

De ongeveer 17.500 ambtenaren die op het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werken, moeten een vaccinatieformulier invullen, meldt nieuwssite Suriname Herald. Volgens een woordvoerder is verplichte vaccinatie niet aan de orde.