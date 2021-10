Coronavaccins beschermen tegen overdracht van de deltavariant van het virus, schrijft het RIVM vrijdag op basis van onderzoek met data uit augustus en september van dit jaar.

Volledig gevaccineerde personen die toch besmet raken, dragen het virus 63 procent minder vaak over aan ongevaccineerde huisgenoten dan besmette personen die niet gevaccineerd zijn.

Mensen die gevaccineerd zijn, hebben een kleinere kans om besmet te raken. Toch maakt het ook in dat geval nog uit of je in aanraking komt met het coronavirus via een gevaccineerd of een ongevaccineerd iemand. Een gevaccineerde die besmet is draagt het virus 40 procent minder vaak over op een gevaccineerde huisgenoot dan een ongevaccineerde die besmet is, aldus het RIVM.

Eerder concludeerde het RIVM al dat de vaccins beschermen tegen overdracht van de alfavariant. Dat onderzoek was gebaseerd op informatie uit bron- en contactonderzoek in de maanden februari tot eind mei, toen die variant van het virus nog dominant was in Nederland.

'Aanzienlijke bescherming'

De vaccins beschermden iets beter tegen overdracht van de alfavariant dan tegen overdracht van de deltavariant, maar het RIVM noemt de bescherming tegen overdracht van de nu dominante variant evengoed "aanzienlijk".

Uit data van het RIVM blijkt dat de deltavariant vrijwel de enige coronavirusvariant is die nog voorkomt in Nederland. Bij de kiemsurveillance van het instituut, waarbij monsters getest worden op virusvarianten, komen de bekende Alfa, Beta en Gammavariant amper tot niet meer voor.