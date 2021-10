We wassen minder vaak onze handen, maar doen dit nog altijd wel meer dan vóór de coronapandemie, zeggen drogisterijketens Etos en Kruidvat tegen NU.nl op basis van hun zeepverkoop.

Anderhalf jaar geleden wasten we massaal onze handen schraal. De piek aan het begin van de pandemie leidde ertoe dat Kruidvat in 2020 vier keer zoveel desinfectiegel verkocht dan het jaar ervoor.

In 2021 zijn de verkopen gedaald, maar gaat er nog steeds zo'n 50 procent meer handzeep en -gel over de toonbank dan in 2019. Conclusie: mensen wassen nog altijd vaker hun handen dan vóór de coronapandemie.

Etos herkent dit beeld. De drogisterijketen verkoopt inmiddels minder handzepen en -gels dan tijdens de coronasituatie begin 2020, maar de verkopen liggen nog altijd hoger dan voor die tijd.

Meerderheid wast geen handen voor bezoek

Ook het RIVM ziet dat de animo voor het handen wassen aan het afnemen is, ook al behoort de handeling nog steeds tot de basisregels. Het instituut houdt sinds april 2020 met vragenlijsten bij of mensen zich nog aan de gedragsregels houden die bedoeld zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uit de maandelijkse RIVM-metingen blijkt dat mensen het steeds vaker nalaten om hun handen te wassen. Zo waste aan het begin van de pandemie 81 procent van de mensen vaak tot altijd de handen bij thuiskomst. Vorige maand zei 61 procent van de deelnemers dit nog maar te doen.

Ook wassen we minder vaak onze handen als we bij iemand op bezoek gaan. Anderhalf jaar geleden zei driekwart van de mensen dit vaak tot altijd te doen. Inmiddels doet minder dan de helft (45 procent) van de Nederlanders dit nog maar.

Verandering in anderhalf jaar handen wassen

Handen wassen na het plassen zit ingebakken

Wel wassen we nog ongeveer even vaak onze handen als we onze neus hebben gesnoten, al is dit nog steeds voor maar circa 60 procent van de Nederlanders een gewoonte.

De vanzelfsprekendheid om handen te wassen is verreweg het grootst na een bezoek aan de wc. 91 procent doet dit vaak tot altijd. Dit is sinds de coronapandemie niet veel veranderd.

Verder geven deelnemers aan dat ze bij vier van de tien handenwasbeurten ten minste twintig seconden nauwgezet hun handen met water en zeep wassen. Drie op de Tien mensen zegt vaker dan tien keer per dag hun handen te wassen.