Ruim vier op de vijf coronapatiënten die op de intensive care (ic) liggen (83 procent), zijn niet tegen COVID-19 gevaccineerd, meldt het RIVM donderdag. Een volledig gevaccineerde persoon heeft 33 keer zo weinig kans om door COVID-19 op de ic te belanden als iemand die niet geprikt is, zo berekende het instituut.

Voor het onderzoek bekeek het RIVM de gegevens van mensen die tussen 1 september en 3 oktober met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. In augustus publiceerde het instituut een soortgelijk onderzoek met vergelijkbare resultaten.

Een minderheid van 16 procent was volledig tegen COVID-19 gevaccineerd en kwam desondanks ernstig ziek op de ic terecht. 1 procent was deels gevaccineerd.

Van alle in het ziekenhuis opgenomen covidpatiënten, dus ook die buiten de ic, waren drie op de vier ongevaccineerd. "Doordat steeds meer mensen zich laten vaccineren, neemt ook het aandeel gevaccineerde personen in het ziekenhuis toe", aldus het RIVM.

Maar nog steeds liggen er meer ongevaccineerde personen dan gevaccineerden in het ziekenhuis. "Dit terwijl de groep gevaccineerde mensen in Nederland veel groter is dan de groep ongevaccineerde mensen."

In Nederland is ruim 80 procent van de mensen van twaalf jaar en ouder tegen COVID-19 gevaccineerd. Vaccins beschermen voor 95 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen ic-opname, bleek uit eerder onderzoek van het RIVM. "De effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopname en ic-opname was ook in de afgelopen maanden onveranderd hoog."

Het RIVM analyseerde de gegevens van 1.369 mensen die vanwege een corona-infectie in het ziekenhuis zijn opgenomen, van wie 282 op de ic. Het ging om 91 procent van het totaal. Van de overige 9 procent van de recent opgenomen patiënten weet het instituut de vaccinatiestatus niet.